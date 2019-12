Van der Poel zet streepje extra achter zijn naam in Sint-niklaas zaterdag 21 december 2019 om 16:00

Mathieu van der Poel heeft zonder al te veel problemen de Waaslandcross op zijn palmares bijgeschreven. De Nederlander wachtte twintig minuten, en werkte vervolgens op eigen tempo de tweede wedstrijdhelft af. Quinten Hermans en Tom Pidcock kwamen nog het dichtst in de buurt.

Daags voor de wereldbekermanche in Namen oogde het deelnemersveld op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas niet bepaald indrukwekkend. De maestro, Mathieu van der Poel, was net als Quinten Hermans en Tom Pidcock wel present, maar de andere toppers leefden toch liever in alle rust toe naar de cross van morgen.

Hermans maakte zijn reputatie van snelle starter waar, met Van der Poel in zijn spoor. In derde positie zagen we opvallend genoeg Zdenek Stybar, die pas voor de derde keer deze winter in actie kwam. De drievoudige wereldkampioen is duidelijk nog niet al zijn kunstjes verleerd en reed als vanouds mee in de voorste gelederen. In de openingsronde ging het dan ook niet supersnel. Pas toen de slecht gestarte Pidcock in ronde twee naar voren was opgerukt, ging het tempo stevig de hoogte in.

Pidcock zorgde voor een afscheiding van vier renners, met naast Van der Poel en Hermans ook Wietse Bosmans. Waren zij dan misschien vertrokken voor een rondenlang samenzijn? Nee, daar besliste Van der Poel anders over. Toen hij na twintig minuten dankzij een foutje van Hermans een kloofje wist te slaan in het zand, ging de wereldkampioen voor het eerst écht hard op de trappers staan. Hermans en Pidcock kregen naar elkaar, waardoor Van der Poel zonder veel moeite een mooie kloof kon uitbouwen.

In de tweede wedstrijdhelft gooide Hermans Pidcock nog overboord, maar in de buurt komen van Van der Poel lukte hem niet. De renners konden zo misschien toch al in relatieve spaarmodus gaan, met de zware cross van morgen in Namen in het achterhoofd. Maar intussen mocht Van der Poel wel al een elfde streepje achter zijn naam schrijven.

Uitslag Waaslandcross 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Quinten Hermans (Telenet-Baloise)

3. Tom Pidcock (Trinity)

4. Wietse Bosmans (SportIT-Isorex)

5. Jens Adams (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step)

7. Marcel Meisen (Corendon-Circus)

8. Vincent Baestaens

9. Dieter Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Mathijs Wuyts (Tarteletto-Isorex)