Van der Poel voor heuvelrit Tirreno: “Als er controle is, kan ik er misschien voor gaan”

Mathieu van der Poel durft niet te zeggen of hij in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico mee gaat strijden voor de ritwinst. De etappe naar Chiusdino finisht na een klim van zeven kilometer aan 4% en lijkt op maat voor de Nederlandse kampioen. “Veel hangt af van wat de klimmers gaan doen. Als ze vol gas gaan, zal het een beetje te moeilijk zijn”, zegt hij vooraf.

“Maar als de boel wat onder controle gehouden wordt, kan ik er misschien voor gaan”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix tegen Het Nieuwsblad. “Wij hebben met de ploeg ritten drie en vijf aangestipt. Vandaag moet ik zien hoe ik me voel. Als het te hard gaat, dan pas ik, want het is de bedoeling fris uit de Tirreno te komen en zeker geen onnodige krachten te verspillen.”

‘Wout zal zoveel mogelijk voorsprong proberen nemen’

Mocht Van der Poel standhouden, dan komt hij mogelijk Wout van Aert tegen. De Belg won woensdag de openingsrit na een machtige sprint. “Dat hij toch zo makkelijk echte topsprinters zou kloppen, had ik niet verwacht. Hij heeft zichzelf daar ook mee verrast, denk ik. Zijn ploeg had ook wel perfect werk geleverd”, blikt Van der Poel terug.

“Ik denk wel dat Wout vandaag opnieuw een van de favorieten voor de winst is, ja. Hij zal met het eindklassement in het achterhoofd proberen zo veel mogelijk voorsprong te nemen op de echte klimmers”, weet hij te vertellen over zijn eeuwige rivaal. Van der Poel ziet Van Aert in staat tot een goed klassement. “Als je ziet hoe hij vorig jaar de cols in de Tour de France over fietste. […] En met de tijdrit hier zie ik hem zeker wel op het podium eindigen.”