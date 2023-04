Van der Poel vol lof over ‘fenomeen’ Pogacar: “Hij kan de vijf monumenten winnen”

Video

In het flashinterview blikte Mathieu van der Poel al terug op zijn Ronde van Vlaanderen, maar de Nederlander keek niet veel later in de studio van Sporza nog eens uitgebreid terug op de 107e editie van Vlaanderens Mooiste. De Nederlander sprak nogmaals vol lof over winnaar Tadej Pogačar. “Een fenomeen”, is zijn duidelijke conclusie.

Mathieu van der Poel kon vandaag een stukje wielergeschiedenis schrijven, maar slaagde er niet in om voor een derde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. De kopman van Alpecin-Deceuninck was ook vandaag weer op de afspraak, maar moest zijn meerdere erkennen in een ijzersterke Tadej Pogacar. Toch was hij na afloop niet al te teleurgesteld, en had hij ook oog voor de knappe prestatie van Pogačar.

“In de Ronde van Vlaanderen komt de sterkste renner altijd bovendrijven. Het is een eerlijke koers”, begon Van der Poel zijn relaas. “Ik heb de Ronde van Vlaanderen nu vijf keer gereden, maar heb dit nog nooit meegemaakt. Het was de hele dag koers, van begin tot eind. Op het einde kwamen de sterkste renners naar voren.”

Excuses aan ploegmaats

In de openingsuren van de Ronde van Vlaanderen zag het er nog niet al te best uit voor Van der Poel. Toen het peloton op de kant ging, was de Nederlander niet mee. “Ik koers in het begin graag van achteren. Ik weet dat het soms risico’s met zich meebrengt, maar ik had niet het idee dat het nog ging scheuren. Dat gebeurde echter wel en mijn ploegmaats moesten zich bijna opofferen om me weer terug te brengen. Daar wil ik me wel voor excuseren. Ik heb zelf niet veel krachten verspeeld, ik zat goed uit de wind, maar ik heb mijn ploeggenoten wel serieus pijn laten doen.”

De ploeg wist de scheve situatie wel recht te zetten, maar renners als Søren Kragh Andersen en Silvan Dillier moesten al erg diep gaan om Van der Poel terug te brengen. “Of ik vervolgens mannetjes tekort kwam in de finale? We hadden enkel iemand kunnen gebruiken in een anticiperende rol, maar als het er écht om gaat, moet je het toch zelf doen. Je moet uiteindelijk zelf kunnen volgen, dat zag je vandaag wel weer.”

“Tadej was indrukwekkend op de beklimmingen”

Van der Poel wist zich uiteindelijk met Pogačar en Wout van Aert af te scheiden van de rest, in de jacht op een gevaarlijke kopgroep, maar de tweevoudige Ronde-winnaar voelde al vrij snel hoe laat het was. “Op de Koppenberg was al duidelijk hoe sterk Tadej was. Hij was echt indrukwekkend op de beklimmingen. Ook op de tweede keer Oude Kwaremont was hij al erg indrukwekkend. Ik heb de klim nog nooit zo snel opgereden, maar Tadej was vandaag gewoon de beste.”

Toch besloot Van der Poel op de Kruisberg zelf de knuppel in het hoenderhok te gooien. Pogačar bleek in staat om te volgen, Van Aert moet het hoofd buigen. “Het was een geslaagde aanval, aangezien het niet handig is om met Wout naar de streep te rijden. Op de Kwaremont had ik alleen geen antwoord en heb ik voor mijn eigen tempo gekozen. Dat was voor mij nog een erg goed tempo, maar Pogačar ging nog sneller.”

“Daarna bleef het gat wel een tijdje hetzelfde en dan is het wel jammer dat ik op het eerste stuk van de Kwaremont even niet de benen had om zijn aanval te volgen. Maar het is ook wel weer een teken dat hij de sterkste was. Ik had nog wel hoop na de Kwaremont. Ik had mezelf zeker niet kapotgereden en had nog redelijke benen. Ik kon ook goede wattages blijven rijden, maar kwam geen seconde dichter.”

Vol lof

Van der Poel had tot slot nog lovende woorden voor zijn Sloveense rivaal. “Tweede is nooit leuk, maar je moet er vrede mee hebben. Ik heb regelmatig contact met Tadej en het klikt goed. Het is een sympathieke jongen die verschrikkelijk hard met de fiets kan rijden. Maar van mij mag hij het houden bij grote rondes”, laat MVDP al lachend weten. “Nee, het is gewoon een fenomeen en hij is de man die in staat is om de vijf wielermonumenten te winnen.”