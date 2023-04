Geen derde zege voor Van der Poel: “Voelde me heel goed, maar Tadej was te sterk”

Mathieu van der Poel kon vandaag een stukje wielergeschiedenis schrijven, maar slaagde er niet in om voor een derde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. De kopman van Alpecin-Deceuninck was ook vandaag weer op de afspraak, maar moest zijn meerdere erkennen in een ijzersterke Tadej Pogacar.

In de finale van de 107e Ronde van Vlaanderen werden de wielerliefhebbers getrakteerd op een titanenduel tussen Pogacar en Van der Poel, dat de Sloveen in zijn voordeel wist te beslissen. Van der Poel moest na een sterke koers genoegen nemen met de tweede plaats. “Ik ben uiteraard wel een beetje teleurgesteld, maar het valt wel mee. Tadej was vandaag gewoon te sterk.”

Van der Poel moest op de laatste passage van de Oude Kwaremont zijn Sloveense rivaal laten rijden. “Ik had op de Kwaremont niet echt een antwoord. Dat is jammer, maar dit was voor mij persoonlijk een van de beste edities van de Ronde. Ook na de laatste keer Paterberg tot de finish kwam ik niet onder de 400 Watt. Ik kwam alleen niet dichter. Dan ben je een verdiende tweede en mag je niet klagen.”

In de openingsuren van de Ronde van Vlaanderen zag het er nog niet al te best uit voor Van der Poel. Toen het peloton op de kant ging, was de Nederlander niet mee. Gelukkig voor Van der Poel liep dit met een sisser af. “Ik moet de ploeg bedanken. Ze moesten een paar keer rijden, maar ik hoefde zelf niet iets recht te zetten. Ik heb daar zeker niet de wedstrijd verloren”, zoekt Van der Poel niet naar excuses.

Lees ook: Indrukwekkende Pogacar klopt Van der Poel na titanenduel in Ronde van Vlaanderen

“De enige conclusie die ik kan trekken, is dat de vorm goed is”

Van der Poel won dit voorjaar al Milaan-San Remo en werd vandaag dus tweede in de Ronde van Vlaanderen, maar er volgt nog een belangrijke monumentale afspraak: Parijs-Roubaix. “Maar dat is toch een heel andere wedstrijd. De enige conclusie die ik kan trekken, is dat de vorm goed is. Ik zal in Roubaix alles op alles zetten, maar ik rijd al een erg goed seizoen. Ik voelde me vandaag ook heel goed, maar ik kon niet meer doen. Ik kan dit wel plaatsen.”