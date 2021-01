Van der Poel voelde zich vermoeid: “Niet wat het volgende week moet zijn”

Mathieu van der Poel won zaterdag in Hamme, maar was achteraf niet tevreden over zijn benen. “Ik was zwaar vermoeid. Dit is niet wat het volgende week moet zijn.”

“Maar om te winnen is zeker niet slecht”, vertelt hij in het flashinterview. “Ik denk dat meer renners zich vermoeid voelden. Het was daarnaast ook nog eens glad. Elke bocht die ik goed wilde doen miste ik. Aan het begin viel ik. Mijn voorwiel schoof weg en ging tegen de grond. Later deed ik dat nog eens. Het was bizar glad.”

Tom Dumoulin

Ook Van der Poel heeft het opvallende nieuwtje over Tom Dumoulin meegekregen. “Ik ken hem een beetje. Zijn keuzes kan ik soms wel begrijpen. Topsport is heel leuk, maar ik snap dat je er soms klaar mee bent. Als het dan ook nog niet wil lukken, kan ik het ergens wel begrijpen.”