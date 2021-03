Van der Poel: “Veel renners moeten anticiperen vóór de Poggio”

Mathieu van der Poel wist Milaan-San Remo nog nooit te winnen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Julian Alaphilippe en Wout van Aert. Toch wordt de Nederlandse kampioen door veel mensen als de grote favoriet voor de overwinning gezien.

“Ik denk dat ze vooral naar de afgelopen wedstrijden hebben gekeken”, zei Van der Poel voor de start van La Primavera. “Ik ben een van de favorieten, maar ik zie ook andere renners in staat om te winnen. San Remo is een erg vreemde wedstrijd en erg moeilijk om te winnen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen, maar het is allerminst zeker dat ik de overwinning pak vandaag.”

De kopman van Alpecin-Fenix denkt dat een grote aanval op de Poggio niet het enige scenario is, maar dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn. “Ik denk dat veel renners moeten anticiperen vóór de Poggio, omdat het anders erg moeilijk voor ze wordt om te winnen. Daarom kan ik het me wel voorstellen dat sommige jongens al op de Cipressa bijvoorbeeld wat gaan proberen.”