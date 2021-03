Van der Poel: “Vandaag wilde ik mijn fout van gisteren rechtzetten”

Mathieu van der Poel was na zijn etappezege in Tirreno-Adriatico erg blij. In de rit naar Gualdo Tadino wilde de Nederlandse kampioen sportieve revanche nemen, nadat hij gisteren niet goed gepositioneerd zat in de eindsprint.

“Ik was echt blij toen ik over de streep kwam”, zei Van der Poel na zijn overwinning. “Na mijn fout van gisteren was ik een beetje gefrustreerd. Vandaag wilde ik dat rechtzetten. Ik was erg blij dat ik kon winnen, vooral nadat de ploeg geweldig had gewerkt om het gaatje naar de kopgroep dicht te rijden.”

Op de oplopende finish opende Zdeněk Štybar de debatten, waarna Julian Alaphilippe een gaatje liet vallen naar zijn ploeggenoot. Wout van Aert moest achtervolgen en nam daar de Nederlandse kampioen bij mee in zijn wiel. Het was belangrijk dat Wout onmiddellijk reageerde. Anders had het gevaarlijk kunnen worden. Ik denk dat ik de juiste beslissing heb gemaakt door te volgen. Het was een erg zware sprint, het liep wat op. Na zo’n lange etappe doet dat zeer.”

Van der Poel zei op voorhand dat hij naar Tirreno-Adriatico kwam om een etappe te winnen. Heeft hij daarmee nu zijn doel bereikt? “Ik wilde inderdaad echt graag een etappe winnen en daarom was ik gisteren zo gefrustreerd, nadat ik een fout maakte. Ik ben dus extra blij dat ik vandaag de zege pakte. Ik hoop dat ik deze vorm nu kan aanhouden tot de Belgische klassiekers”, zei hij tot slot.