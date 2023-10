dinsdag 31 oktober 2023 om 09:22

Mathieu van der Poel vaakst gekozen als beste renner van 2023, maar toch won Jonas Vingegaard de Velo d’Or

Jonas Vingegaard ontving vorige week de Velo d’Or, de prijs voor allerbeste wielrenner van het seizoen. Mathieu van der Poel eindigde op de tweede plek. Nu blijkt echter dat maar liefst 16 van de 36 juryleden de Nederlander op de nummer één positie zetten, terwijl slechts acht van hen Jonas Vingegaard verkozen. Hoe kan dat?

De Velo d’Or is de prestigieuze jaarprijs van het Franse wielermagazine Vélo Magazine dat verbonden is aan de Tour de France-organisatie ASO en aan de Franse sportkrant L’Equipe. De jury bestaat uit wielerjournalisten, die een top-vijf opmaken van beste wielrenners van het jaar. Ze kunnen daarbij kiezen uit tien genomineerden.

Inmiddels heeft Vélo Magazine de precieze keuzes van de verschillende journalisten gedeeld. Daaruit blijkt dat zestien stemmers Van der Poel als beste renner van het jaar zien. Tadej Pogacar voerde elf lijstjes aan, terwijl Vingegaard slechts acht keer die eer kreeg. Toch behaalde Vingegaard 142 punten tegenover de 133 van Van der Poel en de 126 Pogacar.

De Deen ontbrak in geen enkel lijstje en stond maar liefst 34 keer in de top-drie. Van der Poel werd daarentegen vier keer helemaal weggelaten uit de top-vijf en stond ‘slechts’ dertig keer in de top-drie. Omdat de puntentelling geen extra voordeel geeft aan degene die het vaakst als eerste eindigde, dolf MVDP het onderspit tegen Vingegaard.