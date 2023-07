Van der Poel sluit deelname aan Olympische wegrit niet uit: “Net een Vlaamse klassieker”

Dinsdag werd het parcours van de Olympische wegrit in Parijs bekendgemaakt. De wegrit bij de mannen telt in totaal 273 kilometer en 2.800 hoogtemeters, met onderweg heel veel korte klimmetjes. Spek naar de bek van Mathieu van der Poel? “Dit zou een klassieker in Vlaanderen kunnen zijn”, laat hij weten aan de NOS.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

In een heuvelachtig middengedeelte krijgen de renners onder meer de Côte de Port-Royal (1 km aan 5%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km aan 6,3%) en de Côte de Châteaufort (900 meter aan 5,7%) voor de kiezen, waarna de slotfase begint met een lokale omloop in en rond de bekende kunstenaarswijk Montmartre, die drie keer afgelegd moet worden.

Op die lokale omloop van 18,4 kilometer is de kasseiklim Butte Montmartre (1 km aan 6,5%) dus de scherprechter. De laatste tien kilometer rijden de renners over de Pont d’Iéna en langs de Sacré Coeur terug naar Trocadéro, waar ook de start zal plaatsvinden.

Combinatie met het mountainbiken?

Op het eerste gezicht lijkt het een parcours voor de klassiekerspecialisten, en dan komen we al snel uit bij Mathieu van der Poel. “Het is wel iets wat me zou moeten liggen, maar ik heb ook nog steeds het mountainbiken in mijn achterhoofd. We moeten het nog even bekijken, maar als je het zo ziet zou het een klassieker in Vlaanderen kunnen zijn”, sluit MVDP een deelname niet uit.

Lees ook: Parcours Olympische Spelen bekend: Montmartre wordt scherprechter