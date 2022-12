Van der Poel schiet uit klikpedaal in sprint: “Dat is wel een teleurstelling”

Mathieu van der Poel vocht vandaag in de Superprestige van Heusden-Zolder opnieuw een bloedstollend duel uit met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen, maar Van der Poel schoot in volle sprint uit zijn klikpedaal en was zo plots kansloos voor de overwinning.

Van der Poel en Van Aert waren outstanding op de snelle omloop in Heusden-Zolder. De twee kemphanen wisten zich in de openingsronde al af te scheiden, en vochten vervolgens een gedenkwaardig duel uit. “Ik probeerde op het laatste technische deel het verschil te maken, maar dat lukte niet. We waren aan elkaar gewaagd. Het kwam vervolgens aan op een sprint”, blikt de Nederlander terug op de cross.

Furieuze start

Van der Poel ging in de openingsfase als een bezetene tekeer en alleen Van Aert bleek in staat om te volgen. “Ik wilde niet met een te grote groep op pad gaan. Als je dan Wout meekrijgt, weet je dat je weg bent voor de rest van de cross. Het is in Zolder moeilijk om iemand uit het wiel te rijden die gelijkwaardig is.”

“Ik heb tijdens de cross wel één of twee keer geprobeerd om druk te zetten, maar wist het verschil niet te maken. Ik wilde er eerst een lange sprint van maken, maar het werd uiteindelijk een korte sprint. Jammer genoeg schiet ik in de sprint uit mijn pedaal. Dat is wel een teleurstelling, dat ik de kans niet kreeg om te sprinten. Het is jammer, op naar morgen.”