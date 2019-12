Van der Poel rekent pas in de slotronde af met Aerts na doldwaze cross in Namen zondag 22 december 2019 om 16:09

Mathieu van der Poel heeft zwaar moeten knokken voor zijn wereldbekerzege in Namen. De wereldkampioen vocht een spannend duel uit met de Belgische kampioen Toon Aerts, tot die laatste in een afdaling stevig ten val kwam. Aerts consolideerde wel zijn tweede plaats, Corne van Kessel werd derde.

Net als in Koksijde moest wereldkampioen Mathieu van der Poel, omwille van zijn mindere positie in het wereldbekerklassement, vandaag in de achtergrond van start gaan. Van der Poel moest plaatsnemen op rij drie, maar knokte zich in het startgedrum al snel weer de top 5 in. Voor hem zagen we een vierkoppig legertje van Telenet-Baloise, weliswaar zonder de minder gestarte Toon Aerts. Nog slechter weg was het Brits toptalent Tom Pidcock, die we zelfs niet in de top 25 vonden.

Haasje over, haasje over en… nog eens haasje over

Op de befaamde Naamse schuine kant ging Van der Poel voor het eerst naar de leiding. De technisch onnavolgbare Nederlander ging net als de voorbije jaren als een gek te keer en sloop op die manier een tiental seconden weg van zijn dichtste concurrenten. De enige die er als de kippen bij was om de sprong te maken, was Toon Aerts. De Belgische kampioen leeft op een wolk sinds hij erin slaagde om Van der Poel te kloppen in Ronse en twijfelde niet om zijn Nederlandse concurrent meteen onder druk te zetten.

En dat werkte. Van der Poel verloor in geen tijd een tiental seconden, maar iets later bleek dat dit tijdverlies het gevolg was van een lekke band. Van der Poel had ruim een ronde de tijd nodig om te herstellen van dit euvel, maar knokte zich wel terug tot op het wiel van Aerts. Die laatste was diep gegaan in zijn inspanning om Van der Poel af te houden en had vervolgens geen gepast antwoord in huis op de versnelling van de wereldkampioen. Aerts verloor nu op zijn beurt een tiental seconden.

Maar door een nieuwe lekke band van Van der Poel na circa driekwart cross, was alles met drie ronden voor de boeg toch weer te herdoen. Aerts en Van der Poel deden voor de derde keer haasje over, en ditmaal had de lekke band van de Nederlander zichtbaar krachten gekost. Op de lastige kasseihelling leek hij wel stil te staan. Aerts zag het gebeuren en schakelde een versnelling hoger. Gevolg: de Belgische kampioen had plots weer een gat van twintig seconden te pakken.

Cross gereden? Niet dus. Met Van der Poel ben je natuurlijk nooit klaar, en wanneer Aerts dan ook nog eens een paar slippers begon te maken, kreeg de wereldkampioen al helemaal weer extra hoop. Aerts kon zich wel steeds recht houden, maar stond een aantal keer stil en verloor zo veel tijd. In de technische zone sprintte Van der Poel zich weer volledig tot op het wiel van Aerts. De twee gingen zowaar samen de laatste ronde in. Een beeld dat we dit veldritseizoen nog geen enkele keer hebben kunnen zien.

Val stopt de kansen van Aerts, die wel leider wordt

Van der Poel wilde absoluut als eerste de technische afdalingen aanvatten, in de hoop Aerts daar onder druk te zetten en zelf vooral niet onder druk te komen staan. Die tactiek werkte. Aerts moest risico’s nemen om een technisch verbluffende Van der Poel te kunnen volgen en ging in de fout. In een afdaling verloor hij de controle over het stuur en belandde in de spandoeken. Aerts was zichtbaar aangedaan van zijn valpartij en verloor veel tijd. Ditmaal was de wedstrijd wél gereden.

Opsteker voor Aerts: halverwege moest wereldbekerleider Eli Iserbyt er de brui aan geven met onderkoelingsverschijnselen. Aerts verliest zo een belangrijke concurrent in strijd om de eindwinst in de Wereldbeker en komt nu zelfs alleen aan de leiding.

Wereldbeker veldrijden 2019-2020

Uitslag manche 6: Namen

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Toon Aerts (Telenet-Baloise) op 55s

3. Corne van Kessel (Telenet-Baloise) op 1m14s

4. Tom Pidcock (Trinity) op 1m31s

5. Tim Merlier (Creafin-Fristads) op 1m41s

6. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) op 1m48s

7. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m56s

8. Marcel Meisen (Corendon-Circus) op 2m02s

9. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m23s

10. Thijs Aerts (Telenet-Baloise) op 3m11s