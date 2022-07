Van der Poel primus in Profronde van Surhuisterveen, Lampaert klopt Van Aert in Roeselare

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede dag op rij een na-Tourcriterium gewonnen. Nadat hij maandag de beste was in Boxmeer, kwam hij dinsdag als eerste over de streep in de Profronde van Surhuisterveen. In het Dovy Natourcriterium Roeselare ging de winst naar Yves Lampaert. Hij versloeg zijn medevluchter Wout van Aert.

Van der Poel hield in Surhuisterveen de sprinters Mark Cavendish en Dylan Groenewegen nipt af. Onderweg was er ook nog een tussensprint, waarbij de nummer één 10.000 euro kon verdienen. Hier was Fabio Jakobsen te snel voor Dylan Groenewegen. Onder anderen Bauke Mollema, Pascal Eenkhoorn en Taco van der Hoorn stonden ook nog aan de start. Laatstgenoemde pakte de prijs voor de strijdlust.

Dovy Natourcriterium Roeselare

Het Dovy Natourcriterium Roeselare begon met een tijdrit. Deze werd verrassend gewonnen door Jelle Wallays, die Van Aert en Lampaert naar de plekken twee en drie verwees. Die laatste twee speelden in het echte criterium wel de hoofdrollen. Thuisrijder Lampaert, die net als na zijn tijdritwinst in de Tour de France de gele trui droeg, klopte groenetruidrager Van Aert in een sprint-a-deux. Tom Pidcock werd derde.

Het volgende criterium dat Van Aert rijdt, is aankomende donderdag, in zijn eigen Herentals. Daar start ook Van der Poel. Die laatste doet woensdag ook mee aan de Acht van Chaam. Wie waar start, is te vinden in ons na-Tourcriterium overzicht.