Van der Poel: “Podiumplaats was het hoogst haalbare”

Mathieu van der Poel kwam in de E3 Saxo Bank Classic als derde over de streep achter winnaar Kasper Asgreen en diens ploeggenoot bij Deceuninck-Quick-Step, Florian Sénéchal. “Dit was het hoogst haalbare”, zei de Nederlandse kampioen naderhand.

“Ik denk dat de sterkste man in de wedstrijd heeft gewonnen”, zei Van der Poel na afloop van de koers over Asgreen. “Eerst reed hij er al heel lang voor en dan nog eens, en dan hield hij het nog eens tot de meet vol. Uiteraard gesteund door een heel sterk blok. Maar dat doet denk ik niet heel veel af van zijn prestatie.”

De Nederlandse kampioen had niet verwacht dat de Deen nog veel in de benen had na zijn lange solo van meer dan vijftig kilometer. “Hij heeft vorig jaar in Kuurne-Brussel-Kuurne ook al wel een heel straffe stoot gedaan. Maar wat moet je doen met zoveel mannen van Deceuninck? Als je de ene gaat halen, dan gaat de ander achter je rug demarreren. Dat weet je gewoon.”

‘Van Aert en ik knapten het meeste werk op’

Wat dat betreft vond Van der Poel het jammer dat Van Aert moest passen op de Tiegemberg. “Ik denk dat ik samen met hem de koers wel gedraaid heb in de achtervolging. We hebben samen het meeste werk moeten opknappen. Je weet dat als je de hele tijd op kop rijdt met tien man in het wiel, dat je ook op de Tiegem die frisse mannen niet gaat lossen.”

Eerder in de koers, op de Taaienberg, zorgde Deceuninck-Quick-Step voor de eerste schifting. De renner van Alpecin-Fenix zat daar ‘veel te ver’, zei hij. “Dat was een enorme inspanning. Ik moest daar echt heel diep gaan. Ineens trokken ze alles op een lint, een kilometer voor de Taaienberg, en eigenlijk heb ik tot aan de voet gesprint om het wiel te houden.”

‘Italiaans blok hakte er wel in’

Van der Poel gaf toe dat zijn Italiaanse blok met Strade Bianche, de Tirreno en Milaan-San Remo er wel had ingehakt. “Meer dan ik dacht. Ik heb hier ook de verkenning overgeslagen, omdat ik me niet fris genoeg voelde. In die koers zelf is het allemaal heel leuk, maar je merkt pas als je terugkomt hoe zwaar dat is geweest. Ik was wel goed vandaag, maar niet super.”