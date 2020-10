Van der Poel: “Parcours Brabantse Pijl nodigt iets minder uit om van ver te koersen” woensdag 7 oktober 2020 om 12:44

Mathieu van der Poel won vorig jaar op overtuigende wijze de Brabantse Pijl en de renner van Alpecin-Fenix hoopt vandaag zijn titel met succes te verdedigen. “Ik heb de goede benen te pakken en kijk uit naar deze wedstrijd”, zo vertelde de Nederlandse kampioen vlak voor de start.

Van der Poel wist afgelopen weekend indruk te maken in de BinckBank Tour en Luik-Bastenaken-Luik. In de meerdaagse rittenkoers wist hij op de slotdag naar Geraardsbergen een fameuze solo uit zijn benen te schudden, een dag later finishte hij knap als zesde in zijn eerste Luik. “Het was afgelopen weekend heel erg goed. Ik ben heel erg tevreden.”

De Nederlander hoopt de komende weken nog verder te oogsten, te beginnen vandaag in de Brabantse Pijl. Van der Poel zal dan wel moeten afrekenen met wereldkampioen Julian Alaphilippe. “Julian was heel erg goed in Luik en was hier vorig jaar ook erg sterk. Het is een renner om in de gaten te houden. Alaphilippe is mijn grootste tegenstander.”

Brabantse Pijl versus Luik-Bastenaken-Luik

Van der Poel was afgelopen zondag niet in staat om de Fransman te volgen op La Roche aux Faucons. “Het parcours van de Brabantse Pijl ligt iets meer binnen mijn mogelijkheden ten opzichte van Alaphilippe, als je het vergelijkt met Luik.” De coureur van Alpecin-Fenix houdt verder ook rekening met Sonny Colbrelli. “Die was ook in orde in de BinckBank Tour.”

Van der Poel: “De Brabantse Pijl is een wedstrijd die me ligt en ik kijk er naar uit. Het parcours is wel wat gewijzigd en nodigt nu iets minder uit om van ver te koersen. De Moskesstraat (een beklimming van 550 meter aan 8,9%, red.) is een cruciaal punt en enorm lastig.”