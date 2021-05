Van der Poel: “Niet de beste benen in de shorttrack, hopelijk zondag wel”

Met een ultieme inspanning wist Mathieu van der Poel Tom Pidcock te kloppen in de sprintrace in Nové Město. De Nederlander liet na afloop weten al uit te kijken naar de wedstrijd van zondag.

“Het was een beetje een a-typisch rondje voor een shorttrack, met een paar technische passages en singletracks. Maar ik vind dat wel mooi”, vertelde Van der Poel naderhand. “Ik ken Tom al langer dan vandaag, dus hij heeft mij in het veldrijden ook al een paar keer serieus laten afzien. Vandaag opnieuw. Net voor we aan de sprint wilden beginnen, schoot ik uit mijn pedaal en moest ik die terugvinden. Dat vertraagde mij wel. Ik ben wel blij dat ik er nog net op tijd over kom.”

De Nederlander, die vorige week in Albstadt ook al de shorttrack wist te winnen, kijkt uit naar de olympische cross-country van zondag. “Het is een parcours dat mij heel goed ligt, hier zondag. Ik had vandaag niet de beste benen, hopelijk zondag wel. Vorige week was ik in de shorttrack beter dan op zondag, en ik hoop dat dat nu andersom is. Zondag ligt het me parcours heel goed en het is alweer mijn laatste wedstrijd, dus ik ga mijn best doen om de zege te pakken.”

Pidcock: “Ik kon niet opschakelen in de sprint

Tom Pidcock baalde na de sprintrace. De Brit kon niet opschakelen in de sprint. “Ik moest net voor de start van fiets wisselen en kon het niet meer checken. Maar de benen waren goed, dus ik ben best tevreden. De shortrace is nog explosiever dan de Olympisch crosscountry, maar het parcours lag me goed met de lange klim.”

“Ik kan zondag nu in de eerste helft van de koers sparen en dan alles eruitgooien in het slot. We gaan zien wat dat gaat brengen”, aldus de 21-jarige renner.