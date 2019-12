Van der Poel na nieuwe zege: “Wilde niet zo vroeg versnellen” zaterdag 21 december 2019 om 16:24

Mathieu van der Poel kwam, zag en overwon in de Waaslandcross van Sint-Niklaas. De wereldkampioen duldde heel even Tom Pidcock en Quinten Hermans in zijn wiel, maar versnelde na een slippertje van Hermans. “Het was niet mijn plan om zo vroeg te versnellen, aangezien het lastig was om vol te blijven rijden”, zo blikt Van der Poel terug op de cross.

Heel even leken we een duel te krijgen tussen de veelvraat van Corendon-Circus, Pidcock en Hermans, maar de wereldkampioen bleek toch een klasse apart op het snelle parcours van Sint-Niklaas. “Ik versnelde omdat de speaker zei dat er iemand in het zand bleef steken. Ik keek vervolgens om en zag een mooi kloofje. Ik besloot daarna om door te rijden”, aldus Van der Poel.

De haast onverslaanbare Nederlander leek op de automatische piloot naar de zege te crossen. “Maar zo gemakkelijk was het niet. Het is voor mij ook één uur tegen de limiet koersen. Het blijft altijd lastig om een cross te winnen. Ik wilde eerst vooral de kloof maken, maar daarna kwam ik wel beter in mijn ritme. Het is echter wel lastig om hier iemand uit het wiel te rijden.”

Bijzondere week

Van der Poel reist nu door naar Wallonië, aangezien morgen de wereldbekermanche van Namen op het programma staat. De wereldkampioen kan echter al terugkijken op een bijzondere week, aangezien hij woensdag op het NOC*NSF Sportgala werd verkozen tot sportman van het jaar, voor voetballer Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen.

Van der Poel was echter niet aanwezig in Amsterdam om de prijs in ontvangst te nemen. “Ik heb uiteindelijk gekozen om de verplaatsing niet te maken, aangezien ik een rustige week wilde hebben. Ik vind het echter wel een enorme eer, als je ziet wie er nog meer genomineerd waren. Ik geef normaal niet zoveel om prijzen, maar dit is wel een hele mooie om te winnen”, sluit hij af.