Van der Poel na Nederlandse titel: “Een van de lastigste koersen ooit gereden” zondag 23 augustus 2020 om 17:50

Mathieu van der Poel noemde het NK wielrennen in Drenthe een van de zwaarste wedstrijden die hij ooit gereden heeft. De nieuwe Nederlands kampioen reed op de VAM-berg de concurrentie op minuten achterstand. “Ik had een redelijk goede dag vandaag. Het was enorm lastig en je kreeg geen moment rust”, zegt hij in het flashinterview.

“Het was een van de lastigste koersen die ik ooit gedaan heb”, vertelt Van der Poel. “Het leek wel een junioren koers. Dat viel ook wel te verwachten. Als je niet van voren rijdt is het tien keer zo lastig. Het was echt een heel moeilijke koers.”

De zege kwam Van der Poel niet aanwaaien. Voor hij solo wegreed, liet Jumbo-Visma hem niet gaan. “Dat was vrij irritant”, aldus de latere winnaar. “Ik snapte hun tactiek ook niet zo goed. Uiteindelijk wist ik wel dat het man tegen man zou zijn. Ze hadden wel overtal, maar het was uiteindelijk ieder voor zich. Mijn aanval plaatste ik omdat ik een groep met nog meer Jumbo-Visma-renners terug zag komen, dus ik wilde aan de boom schudden.”

Met twee beklimmingen van VAM-berg was het een lastig parcours. “Het is een heel eerlijk rondje, maar het was heel moeilijk om te koersen tegen die gele mannen. Laat ons hopen dat ik nu dichter bij mijn topvorm ben. In Italië was het niet goed genoeg, maar misschien had ik die koersen nodig om tot deze vorm te komen.”

Geen voorstander van WK op NK-parcours

Van der Poel is geen voorstander van een WK wielrennen rond de VAM-berg. Daar wordt serieus aan gewerkt. “Nee, dat gaat niet. Ik vond het al op het nippertje voor een NK”, zegt hij. “Een lange aanloop en dan dit als plaatselijke rondje, dat kan wel. Maar met volwaardig peloton? Dat is niet logisch. Het kan, maar dan zou ik eerst een lange openingslus doen. Het is ontzettend smal en moeilijk om met een peloton te koersen. Lastig genoeg is het wel.”