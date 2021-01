Van der Poel na Hulst: “Mijn beste dag tot nu toe dit veldritseizoen”

Mathieu van der Poel was op de toppen van zijn kunnen in de Wereldbeker van Hulst. Dat vertelde de wereldkampioen na afloop van zijn overtuigende overwinning. “Ik had mijn beste dag tot nu toe dit seizoen. Ik had gelijk een goed gevoel op dit parcours en ik kan alleen maar tevreden zijn na vandaag”, lacht Van der Poel.

“Vorige week moest ik nog een halve ronde toegeven op Wout”, blikt hij terug op de moddercross van Dendermonde. “Maar ik had een goede dag, een goed tempo te pakken en reed goede lijnen. Het was een leuke middag.”

Al vanaf de start zat Van der Poel in zijn sas. “Toon Aerts voerde de forcing en ik zat goed in het wiel. We hadden een goed gaatje met z’n tweeën en ik probeerde het tempo hoog te houden. Daardoor sloeg ik direct een mooie kloof”, vertelt de kopman van Alpecin-Fenix.

Trainingskamp

Nu wacht een trainingsstage voor Van der Poel, al is daar nog wat onduidelijk over. “We hebben straks nog overleg. Het is wat moeilijk met de regels, dus dat moeten we nog even bekijken. Het is aangenaam om met zo’n gevoel aan de stage te beginnen, de focus zal er op de duurtraining liggen”, zegt hij. “We hebben nog geen antwoord of er voor sporters andere quarantaineregeling is. Als we dan weten of Spanje een optie is, gaan we misschien zeven dagen quarantaine daarna.”

Voor Van der Poel was het een zege in Hulst, in eigen land. “Er zijn maar weinig crossen in Nederland dit jaar, dus het is mooi dat ze er een hebben hier. Het gaat hier om de vorm van de dag. Ik voelde mij heel sterk vandaag en ben blij dat ik mijn eerste wedstrijdblok in het veld zo heb kunnen afsluiten”, geeft hij aan.