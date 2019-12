Van der Poel na eerste zege in Bredene: “Het was een uniek jaar” maandag 30 december 2019 om 16:24

Mathieu van der Poel stond nog niet op de erelijst van de Sylvestercross in Bredene, maar de wereldkampioen wist vandaag een zeldzaam hiaat op zijn palmares op te vullen. “Het was een vrij lastig parcours, met heel veel diepe sporen”, zo vertelde de wereldkampioen na afloop van de cross.

Van der Poel duldde aanvankelijk nog het gezelschap van Tim Merlier, maar de veelvraat van Corendon-Circus nam na goed dertig minuten cross afscheid van zijn collega. “Het was een leuke cross, maar het was wel een moeilijk parcours. Het was door de vele diepe sporen niet makkelijk om de goede lijnen te vinden.”

Van der Poel soleerde in de laatste ronden probleemloos naar zijn 28e crosszege van 2019, maar ging toch nog onderuit in de voorlaatste ronde. “Dat was mijn eigen fout”, steekt de renner van Corendon-Circus de hand in eigen boezem. “Je zag niet al te goed door de laagstaande zon, maar het lag aan mezelf.”

Uniek seizoen

De 24-jarige alleskunner is er dus in geslaagd om 2019 in schoonheid af te sluiten. De Nederlander werd dit jaar wereldkampioen veldrijden, won op de weg meerdere voorjaarsklassiekers en schitterde op de mountainbike. “Het was een redelijk uniek jaar. Dit zal ik wellicht niet meer meemaken. Het was echt genieten.”

“Wat ik hoop voor 2020? Ik zou graag net zoveel succes boeken, maar het allerbelangrijkste is om gezond te blijven”, zo besluit Van der Poel. De veelwinnaar zal op nieuwsjaarsdag weer aan de start staan van een cross, als de DVV Verzekeringen Trofee neerstrijkt in Baal.