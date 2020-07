Van der Poel moet comeback uitstellen: Alpecin-Fenix van startlijst Sibiu Tour donderdag 16 juli 2020 om 13:22

Mathieu van der Poel zal later dan gepland zijn seizoen hervatten. Zijn ploeg Alpecin-Fenix is van de officiële startlijst van de Sibiu Tour geschrapt. Dat zou inhouden dat de Belgische formatie niet naar Roemenië afreist voor een deelname aan de rittenkoers. Later vandaag wordt een communiqué van Alpecin-Fenix verwacht.

De ploeg van kopman Mathieu van der Poel zou aanvankelijk volgende week donderdag starten in de vierdaagse rittenkoers, ter voorbereiding op de reeks Italiaanse wedstrijden die het in augustus gaat rijden. Onlangs werd het reisadvies voor Roemenië in België al bijgesteld van geel naar oranje. Daarop liet de ploeg weten dat het de deelname zou heroverwegen.

De organisatie van de Roemeense rittenkoers was afgelopen weekend nochtans optimistisch en stelt dat het aantal besmettingen in de regio waar de wedstrijd wordt gehouden meevalt. De Sibiu Tour gaat dan ook door van 23-26 juli. Op de website van de ronde heeft de Poolse continentale ploeg Wibatech-Merx de plek van Alpecin-Fenix ingenomen.

Van der Poel zal nu waarschijnlijk zijn rentree maken in Strade Bianche, die op 1 augustus op de kalender staat.