Ploeg-Van der Poel beslist woensdag over Sibiu Tour dinsdag 14 juli 2020 om 08:21

Zien we Mathieu van der Poel toch niet in actie tijdens de Sibiu Cycling Tour? Zijn ploeg Alpecin-Fenix beslist woensdag over deelname aan de Roemeense wedstrijd, die over negen dagen van start gaat.

Begin deze maand werd bekend dat Van der Poel zijn seizoen ging hervatten met de vierdaagse Sibiu Cycling Tour, die op 23 juli begint. Daar wilde hij zijn laatste voorbereidingskilometers rijden in aanloop naar het Italiaanse vijfluik Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-San Remo, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije.

Nu het reisadvies voor Roemenië door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangemerkt met code oranje als gevolg van het coronavirus is de situatie veranderd. “De beslissing of we naar de Sibiu Tour gaan, nemen we nu woensdag. Langer wachten is niet zinvol”, laat een woordvoerder van Alpecin-Fenix weten aan Het Nieuwsblad.