Corona woekert in Roemenië, maar organisator stelt Van der Poel en co gerust

Binnen elf dagen hervat de Europe Tour met de Sibiu Cycling Tour. Tenminste, als het coronavirus geen roet in het eten strooit, want de cijfers in Roemenië waren de voorbije dagen allesbehalve positief. Organisator Cosmin Costea panikeert voorlopig niet. “De regio rond Sibiu blijft gespaard”, vertelt Costea aan WielerFlits.

BORA-hansgrohe (met onder meer Pascal Ackerman) en Israel Start-Up Nation zijn de WorldTourteams aan de start van de Sibiu Cycling Tour. Maar ook Alpecin-Fenix trekt naar Roemenië, inclusief kopman Mathieu van der Poel, die er de laatste hand aan zijn voorbereiding richting Italiaanse eendagskoersen wil leggen.

In Sibiu zijn ze enthousiast met dit startveld. Maar hoe groot is de kans dat deze vierdaagse rittenkoers alsnog wordt geannuleerd? Donderdag telde het land 614 nieuwe besmettingen, vrijdag 592. “Onrustwekkende cijfers”, bevestigt organisator Cosmin Costea ons.

“Maar gelukkig blijft de regio rond Sibiu gespaard. Hier zijn de voorbije dagen amper vier of vijf nieuwe gevallen geregistreerd. Daar maken we ons niet te veel zorgen over. Het enige gevaar is dat de Roemeense overheid de maatregelen verstrengt”, klinkt het. “Daar zijn we uiteraard machteloos tegen. Maar ik hoop dat het niet zover komt.”

Van der Poel kan van Sibiu rechtstreeks naar Italië

“Als het van de organisatie afhangt, hoeven Van der Poel en co zich alvast geen zorgen te maken”, is Costea overtuigd. “We staan voortdurend in contact met de plaatselijke GGD (gezondheidszorg, red.) en we houden ons zowel aan de maatregelen die de overheid ons oplegt, als aan deze die de UCI voorschrijft. Zo zullen bijvoorbeeld dagelijks de temperaturen van de renners gemeten worden. We zullen ook proberen om een aantal dagen voor aanvang van de wedstrijd renners te laten testen op Covid-19.”

Costea belooft op zijn communiezieltje geen enkel risico te zullen nemen, mocht er toch gevaar dreigen voor de renners. “Ik werk zelf al sinds 1987 in de gezondheidszorg en beheers de materie. En ik sta al tien jaar in voor de veiligheid in de Cycling Tour of Sibiu. Als er gevaar dreigt, zal ik de eerste zijn om alles af te gelasten, maar dat is voorlopig zeker niet aan de orde.”

En wat als de renners in quarantaine moeten? “Dat is in Roemenië niet het geval”, legt Costea uit. “De kans bestaat wel dat renners dat moeten doen om na afloop terug in België of Nederland te geraken, maar wat betreft Mathieu van der Poel stelt dat probleem zich wellicht niet, omdat hij na Sibiu kan doorreizen naar Italië. Ik maak uiteraard zijn programma niet, maar dat zou een optie kunnen zijn. En daar zijn geen quarantainemaatregelen van kracht. En de renners die na afloop getest moeten worden om terug te keren naar hun thuisland, gaan we ook bijstaan.”

In een video aan WielerFlits vertelt Cosmin Costea (in het Nederlands) over de situatie in de regio Sibiu: