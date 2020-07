Van der Poel komt goed weg: Italië wil reizigers uit Roemenië toch in quarantaine vrijdag 24 juli 2020 om 17:32

De beslissing van Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix om de Sibiu Tour over te slaan, is met de kennis van nu een juiste gebleken. De Italiaanse minister van Volksgezondheid heeft vandaag namelijk besloten om reizigers uit Roemenië en Bulgarije verplichte quarantaine op te leggen.

Hadden Van der Poel en zijn ploeggenoten dus de Sibiu Tour gereden nu, dan had hij in ieder geval Strade Bianche moeten missen op 1 augustus. Vanwege de gezondheidssituatie in Roemenië besloot Alpecin-Fenix om zich terug te trekken en niet te starten. Van der Poel koos ervoor om zich via een trainingsstage in de Franse Alpen voor te bereiden op een reeks Italiaanse koersen.

“Ik heb zojuist een nieuwe verordening ondertekend die voorziet in een quarantaine voor burgers die de afgelopen veertien dagen in Roemenië en Bulgarije verbleven”, vertelde Roberto Speranza, de Italiaanse minister van Volksgezondheid. “Deze maatregel is al van kracht voor alle niet-EU- en niet-Schengenlanden. Het virus blijft circuleren en daarom is voorzichtigheid nog steeds nodig.”

Of een bewijs van een recente, negatieve coronatest genoeg is om toch Italië binnen te komen vanuit Roemenië en/of Bulgarije, is niet bekend.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza. — Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020