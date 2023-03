Van der Poel klaar voor Strade Bianche? “Mathieu is zeer goed in orde”

Zaterdag is het zover: Mathieu van der Poel begint dan in Strade Bianche aan zijn wegseizoen. De afgelopen weken kon de Nederlander zich in Spanje in alle rust voorbereiden op de Italiaanse klassieker, maar hoe is het nu eigenlijk met MVDP? “Hij is gemotiveerd, gezond en heeft goed kunnen trainen”, is sportief manager Christoph Roodhooft optimistisch in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Van der Poel zal zaterdag meteen als topfavoriet van start gaan in Strade Bianche, de koers die hij in 2021 al eens wist te winnen, zeker na afmeldingen van Tadej Pogačar en Wout van Aert. “Het is moeilijk te oordelen of Mathieu even sterk is als toen hij in 2021 de Strade won, maar ik kan wel zeggen dat hij zeer goed in orde is. Hij is gemotiveerd, gezond, heeft goed kunnen trainen en weinig fysieke ongemakken gekend”, aldus Roodhooft.

“Na het WK veldrijden heeft hij vakantie genomen en nadien is hij twee weken op hoogte geweest in Syncrosfera. Sinds zondag is hij daar weg. Vandaag verkennen we het parcours. Strade Bianche is een lastige koers, maar ook vrij voorspelbaar. Hoe sterk het deelnemersveld ook is, de besten rijden uiteindelijk vooraan.”

Sportieve ommekeer?

Een goede prestatie van Van der Poel in Strade Bianche kan voor Alpecin-Deceuninck wel eens de sportieve ommekeer zijn, na een toch wel minder begin van het seizoen. Al valt er ook een kanttekening te plaatsen: de ploeg kende de voorbije koersen ook behoorlijk veel pech. Zo viel Jasper Philipsen op een ongelukkig moment in Kuurne-Brussel-Kuurne, viel Silvan Dillier in diezelfde koers uit met een breuk en kende Kaden Groves dinsdag pech in Le Samyn.

“Excuses, maar elke ploeg komt wel zulke dingen tegen. We willen er ons dan ook niet achter verstoppen. Onze start is matig en andere ploegen doen het wel goed, maar het is niet dat we zitten te janken in een hoekje. Uiteindelijk hebben onze kopmannen nog maar amper gekoerst. In totaal hebben er twaalf van onze renners op hoogte geslapen. We doen dat om nog hoger te mikken in de koersen die er voor ons toe doen, maar dat brengt ook consequenties met zich mee.”

“We zullen pas achteraf kunnen zeggen: we zijn stom geweest of we hebben het juiste gedaan. Als het ook in maart en april zou tegenvallen, moeten we ons buigen over onze strategie, maar binnen twee weken kan de wereld er al helemaal anders uitzien.”