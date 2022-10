Van der Poel kijkt uit naar eerste WK gravel: “Aanpassing op de gravelfiets viel mee”

Mathieu van der Poel zal dit seizoen geen wegwedstrijden meer betwisten, maar komt aanstaande zondag wel weer in actie in wedstrijdband. De renner van Alpecin-Deceuninck doet namelijk mee aan het allereerste WK gravel in de Italiaanse regio Veneto. Van der Poel kijkt uit naar het gloednieuwe evenement.

Van der Poel liet eind 2021 al weten een deelname aan het WK gravel te overwegen. In Veneto zal hij het opnemen tegen onder anderen Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, Zdeněk Štybar, Peter Sagan, Daniel Oss, en landgenoten als Piotr Havik, Jasper Ockeloen en Ivar Slik, de winnaar van Unbound Gravel. “We schrijven zondag een stukje geschiedenis”, blikt Van der Poel al kort vooruit op het WK.

“De aanpassing op de gravelfiets viel me mee”

“Het zal de allereerste gravelrace in mijn carrière worden, al is het ook niet helemaal nieuw voor mij. Ik heb vandaag voor het eerst op de gravelbike getraind en het voelt als iets tussen wegracen en veldrijden. De aanpassing op de fiets viel me mee.” We kunnen de Nederlander voorlopig nog niet op grootspraak betrappen. “Het is vooral leuk om er bij te zijn. En als het gevoel zondag goed is, gaan we uiteraard ons best doen om het best mogelijke resultaat te behalen.”

De WK gravel vinden plaats op 8 en 9 oktober, in de regio Veneto in het noordoosten van Italië. De elitemannen krijgen op zondag een wedstrijd van goed 190 kilometer voor de wielen geschoven. Vincenza is de startplaats, terwijl de finish in Cittadella ligt. Het parcours bestaat voor zo’n 75 procent uit gravelwegen. In de openingsfase staan er meerdere steile hellingen op het programma, in het tweede gedeelte worden de wat meer vlakkere wegen opgezocht.

Serenissima Gravel als tweede gravelkoers

Van der Poel is overigens niet de enige renner van Alpecin-Deceuninck die zijn opwachting zal maken in Veneto. Ook Gianni Vermeersch neemt zondag deel aan het allereerste WK gravel. Voor Van der Poel en Vermeersch blijft het dit jaar overigens niet bij het WK. Beide renners starten op vrijdag 14 oktober ook in de Serenissima Gravel (14 oktober), een gravelkoers in de regio Veneto. Vorig jaar werd de eerste editie verreden en ging de zege naar Alexey Lutsenko.

Na de Serenissima Gravel volgt een rustperiode, waarna Van der Poel en Vermeersch op een nader te bepalen datum aan hun veldritseizoen beginnen.