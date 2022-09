UCI presenteert parcours voor eerste WK gravel in Veneto

De internationale wielerunie UCI heeft het parcours voor de eerste editie van het WK gravel gepresenteerd. De mondiale titelstrijd zal plaatsvinden in het weekend van 8 en 9 oktober, in de regio Veneto in het noordoosten van Italië.

De elitemannen krijgen een wedstrijd van goed 190 kilometer voor de wielen geschoven, de vrouwen maken zich op voor een koers van 140 kilometer. Vincenza is de startplaats, terwijl de finish in Cittadella ligt. Het parcours bestaat voor zo’n 75 procent uit gravelwegen. In de openingsfase staan er meerdere steile hellingen op het programma, in het tweede gedeelte worden de wat meer vlakkere wegen opgezocht.

Vorig jaar september werd bekend dat de UCI het gravelracen definitief zal omarmen met vanaf dit jaar een UCI Gravel World Series en een wereldkampioenschap. Via de World Series kunnen renners zich plaatsen voor het WK.

Het tweede wereldkampioenschap wordt in het weekend van 30 september en 1 oktober 2023 op een nog te bevestigen locatie gehouden.