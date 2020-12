Van der Poel: “Ik wilde Van Aert niet terug in de koers laten komen”

Mathieu van der Poel reed vandaag in Heusden-Zolder quasi een heel uur alleen. Door een vroege lekke band van zijn grote concurrent, zag de wereldkampioen zich genoodzaakt om er vroeg aan te beginnen.

“Als je zoiets hoort, dan moet je niet wachten. Ik wilde hem niet terug in de koers laten komen, dat is logisch denk ik”, aldus Van der Poel in het flashinterview. “Ik heb geprobeerd om het tempo hoger te leggen en kreeg een gat. Net dan valt Iserbyt, wat heel jammer is voor hem, maar dat maakte het verschil in één keer redelijk groot. Op die manier kon ik de rest van het uur mijn eigen tempo kon opleggen.”

“Ik was wel goed in orde vandaag, zeker niet slecht. Het is een parcours waarbij je, als je alleen voorop rijdt, heel goed kunt indelen. Ik wist perfect waar ik moest doorrijden en waar ik de benen wat ademruimte kon geven. Maar toch was het een lang uur alleen.”

Morgen is het weer cross, met de wereldbeker in Dendermonde. “Ik heb er al veel over gehoord. Het zal een zware bedoeling worden met veel modder, dus daar kijk ik wel naar uit. Een nieuwe locatie is meestal wel leuk, maar misschien moet ik mijn mening morgen herzien (lacht).”