Mathieu van der Poel: “Hopelijk brengt deze trui geluk”

Mathieu van der Poel begint vandaag aan zijn eerste Tour de France. In de openingsetappe naar Landerneau, waar hij een van de favorieten is voor de dagzege, mag hij met zijn ploeg Alpecin-Fenix in de speciale trui rijden die een eerbetoon is aan zijn grootvader Raymond Poulidor.

“Het was al geslaagd voor mij vóór de rit, maar het is leuk om er ook een rit in te kunnen rijden. Ik hoop dat-ie geluk brengt”, zei Van der Poel bij de start in Brest. Donderdag droeg de Nederlander de speciale trui al tijdens de ploegenpresentatie in Brest. Het shirt is een verwijzing naar het tenue van Mercier uit de jaren zeventig, de ploeg die onlosmakelijk met Poulidor is verbonden.

Ook keek Van der Poel vast vooruit naar de aankomst van vandaag op de Fosse aux Loups. “We hebben daar geslapen, maar ik heb hem maar een keer gedaan. Hij is lastig. De klim kennen is een ding, maar je moet vooral de benen hebben. Het zijn echt wel drie lastige laatste kilometers. De beste renners van de wereld zijn hier samen, dus ik verwacht dat het enorm hard gaat.”

