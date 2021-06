Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 1 van Brest naar Landerneau

De Grand Départ van de Tour de France 2021 vindt plaats in Bretagne. In de havenstad Brest zal het peloton worden afgevlagd voor de eerste heuveletappe van de 108ste Ronde van Frankrijk. De finish ligt ruim 197 kilometer verder, op de venijnige Côte de la Fosse aux Loups midden in Landerneau. Wie pakt de eerste gele trui? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Kopenhagen was eigenlijk voorzien als beginpunt van de Tour de France. De Deense hoofdstad zag een langgekoesterde wens in vervulling gaan toen twee jaar geleden de Grand Départ werd toegewezen. Maar zoals bij zoveel dingen, gooide ook hier het coronavirus de plannen in de war.

Omdat de Olympische Spelen van Tokio werden uitgesteld en de olympische wegwedstrijd met de Tour zou overlappen, werd aan de Denen gevraagd de drieweekse ronde een week eerder te ontvangen. Daar konden zij vanwege het Europees voetbalkampioenschap niet aan voldoen, dus werd besloten om de Deense Tourstart met een jaar uit te stellen.

Bretagne werd vervolgens het alternatief met vier etappes over het veeleisende landschap van de Finistère, de Côtes-d’Armor, Morbihan en Ille-et-Vilaine. Tourwinnaars Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet en Bernard Hinault hebben hier alle vier hun roots liggen.

Net als in de jaren 1952, 1974 en 2008 begint het wielerfestijn in de havenstad Brest, waar in een ver verleden ook de monsterlijke profklassieker Parijs-Brest-Parijs doorheen kwam. In een non-stop fietstocht van zo’n veertig uur moest 1.200 kilometer worden afgelegd! Nog altijd is dit een vierjaarlijks event voor langeafstandsfietsers.

Van daaruit trekt het parcours eerst over geaccidenteerde wegen in zuidelijke richting naar Locronan, dat door zijn elegante huizen en charmante gebouwen tot de mooiste plaatsen van het land wordt gerekend, en Quimper, dat bekendstaat om zijn aardewerk.

De omgeving past zó op een ansichtkaart, maar biedt de renners maar weinig gelegenheid om op adem te komen. Op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk is het namelijk de hele tijd op-en-neer en in de ongerepte Monts d’Arrée kan ook de wind een rol gaan spelen. Het is nergens echt vlak, wat ook te zien is aan het aantal gecategoriseerde bergjes onderweg. Dat zijn er namelijk vijf: vier van vierde categorie en een van derde categorie.

Na ruim 197 kilometer ligt de streep voor het eerst in de Tourgeschiedenis in Landerneau, de geboortestad van voormalig wielerprof Perrig Quemeneur. Een eyecatcher in de stad is de Pont de Rohan uit de zestiende eeuw, een van de laatste bewoonde bruggen in Europa. De aankomst op de Côte de la Fosse aux Loups (3 km aan 5,7%) is er een voor de puncheurs.

Vanaf de oever van de rivier de Élorn loopt de weg de eerste 500 meter steil omhoog aan 9,4% met een maximale hellingsgraad van 14 procent. Daarna blijft het nog een kilometer boven de 6%, voordat de klim in de tweede helft wat afvlakt. De explosieve renners in het peloton moeten in hun handen hebben gewreven bij het zien van deze finish. De winnaar van de etappe krijgt het eerste geel omgehangen.

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 197,8 kilometer

Favorieten

De in 2019 overleden Raymond Poulidor is onlosmakelijk verbonden met de Tour de France. De Fransman, die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw door het Franse publiek liefkozend werd aangesproken met Poupou, stond in zijn carrière maar liefst acht keer op het eindpodium van de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. Poulidor verzamelde tweede en derde plaatsen bij de vleet, maar de publiekslieveling mocht nooit plaatsnemen op het hoogste schavotje.

Minstens zo opvallend is dat Poulidor, ondanks acht podiumplekken en meerdere ritzeges, in zijn zeventienjarige profloopbaan nooit de gele leiderstrui heeft mogen dragen. Als we Johan Bruyneel mogen geloven, begint kleinzoon Mathieu van der Poel zaterdag met dit opvallende feitje in het achterhoofd aan zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Ex-renner en -ploegleider Bruyneel gaf in de populaire wielerpodcast The Move aan dat Van der Poel erop gebrand is om de eerste gele trui te pakken, om zo opa Poulidor te eren.

Of dat gaat lukken is een tweede, maar zeker is wel dat Van der Poel een van de grote kanshebbers is op de eerste ritzege en Le Maillot Jaune. De kopman van het debuterende Alpecin-Fenix is de grote favoriet bij de bookmakers en dat is in deze voorbeschouwing niet anders. Van der Poel heeft een doel gemaakt van de openingsrit en de finale is hem écht op het lijf geschreven. De Nederlander beschikt over een flinke dosis explosiviteit en zijn eerste aanzet is ongeëvenaard. Dat zagen we onlangs nog in de Ronde van Zwitserland.

In Lachen was er geen kruid gewassen tegen Van der Poel en in Pfaffnau maakte hij gehakt van eveneens zeer explosieve renners als Christophe Laporte en Julian Alaphilippe. Ze stonden niet eens op de foto. Van een dergelijk abc’tje zal in de Tour geen sprake zijn. Het niveau ligt een pak hoger en voor Van der Poel en Alpecin-Fenix is het allemaal nieuw. Maar als de 26-jarige alleskunner in een goede positie aan de laatste kilometer kan beginnen, is het de vraag of er iemand in staat is om Van der Poel van de ritzege te houden.

Wout van Aert, wellicht? Wie Van der Poel zegt, noemt in één adem ook de Belg van Jumbo-Visma. Van Aert tankte, na een blindedarmoperatie en enkele moeizame weken, afgelopen weekend vertrouwen op het Belgisch kampioenschap. In Waregem klopte hij na een millimetersprint Edward Theuns voor zijn eerste wegtitel bij de profs. “De vorm blijkt beter dan verwacht, dat is mentaal een opsteker. Stiekem droom ik van het geel. Tot en met de tijdrit heb ik kansen”, liet hij donderdag weten tijdens een persconferentie.

Maar allereerst wacht zaterdag de openingsetappe met aankomst op de Côte de la Fosse aux Loups in Landerneau. Van Aert: “Zowel voor de klassementsrenners als voor de punchers wordt het meteen een belangrijk weekend. En wat de strijd voor de dagzeges betreft, het wordt kwestie van nog iets over te houden op die slotklimmetjes en – vooral – zo goed mogelijk te timen. In principe zijn het twee aankomsten die me op het lijf geschreven zijn, maar het wordt sowieso geen gemakkelijke opdracht.”

Mocht Van Aert om wat voor reden dan ook niet sterk genoeg zijn om zaterdag mee te strijden voor de ritzege, dan heeft Jumbo-Visma met Primož Roglič nog een kandidaat-ritwinnaar in de gelederen. De Sloveen, een van de grote favorieten voor de eindzege, heeft sinds Luik-Bastenaken-Luik echter geen wedstrijd meer gereden. Het verleden leert ons dat Roglič geen moeite heeft om na een hoogtestage of rustperiode meteen te knallen, maar wellicht mist hij toch nog een paar procentjes om écht mee te strijden om het geel.

Een renner die we meteen van voren kunnen verwachten, is Sonny Colbrelli. De Italiaan verkeert misschien wel in de vorm van zijn leven. In het Critérium du Dauphiné, een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour, maakte hij grote indruk met ritwinst en drie(!) tweede plaatsen. De snelle man van Bahrain Victorious ging vervolgens door op zijn elan en kroonde zich afgelopen zondag met verve tot Italiaans kampioen. Colbrelli beschikt dus over een bijzonder goed vormpeil en zal zijn tricolore trui zoveel mogelijk willen tonen.

Colbrelli moet het in deze Tour ook hebben van de wat zwaardere sprintritten en selectieve heuveletappes. In een vlakke sprint komt de 31-jarige renner uit Noord-Italië simpelweg wat PK’s tekort, maar er zijn niet veel coureurs in dit peloton die sneller een heuveltje opknallen. Colbrelli moet in staat zijn om de eerste schifting op de Côte de la Fosse aux Loups te overleven en het feit dat de laatste kilometer wat afvlakt, speelt de renner van Bahrain Victorious dan weer in de kaart. Bezorgt Colbrelli zijn ploeg straks de eerste gele trui?

De Franse wielerfans langs de kant van de weg zullen vooral de naam van Julian Alaphilippe scanderen. De wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step is uiteraard een van de favorieten om de eerste gele trui te bemachtigen. De grote vraag is alleen of Alaphilippe het zich kan permitteren om te wachten op de laatste honderden meters. Zeker, Alaphilippe beschikt over bijzonder veel explosief en is rap aan de meet, maar kan hij ook rekenen op eenzelfde explosieve aanzet als mannen als Van der Poel en Van Aert?

In de Ronde van Zwitserland werd hij nog droog uit de wielen gesprint door Van der Poel. Alaphilippe zal dus wellicht moeten anticiperen op de Côte de la Fosse aux Loups, in de hoop de op papier nog snellere concurrenten te lossen of af te matten. De grote man binnen Deceuninck-Quick-Step is tot veel in staat en maakte in aanloop naar de Tour een uitstekende indruk in de Ronde van Zwitserland. En bovendien: Alaphilippe zal als kersverse vader maar wat graag een zege willen opdragen aan zijn zoontje Nino.

Een paar jaar geleden was Peter Sagan nog de gedoodverfde winnaar van een dergelijke etappe, maar tijden veranderen. Enerzijds omdat er nieuwe concurrenten zijn bijgekomen, anderzijds omdat Sagan door allerlei redenen niet meer dat krankzinnig hoge niveau haalt van de jaren 2015-2018. Toch blijft de Slowaak een gevaarlijke klant en een van de favorieten voor de etappezege. Zeker gezien de prestaties van de voorbije maanden. We denken meteen terug aan zijn ritzege in de voorbije Giro d’Italia.

Voor Sagan is het belangrijk om zich zaterdag goed te plaatsen in de finale van de openingsrit, aangezien hij natuurlijk ambities heeft voor een achtste groene trui. De renner van BORA-hansgrohe zal dan vooral moeten scoren in de heuveletappes en er is geen betere manier om de jacht te openen met een ritoverwinning. Bij een slechte dag van Sagan is het binnen BORA-hansgrohe uitkijken naar Tourdebutant Ide Schelling en Wilco Kelderman. Die laatste moet zich sowieso handhaven met het oog op een klassement. Schelling kan wellicht verrassen.

Er zijn zaterdag aardig wat kanshebbers op de ritoverwinning. We denken spontaan aan de regerende Tourwinnaar Tadej Pogačar, die over een pittig sprintje beschikt als de weg omhoog loopt. Voor de jonge Sloveen van UAE Emirates is het vooral zaak om geen tijd te verliezen. Maar waarom niet iets proberen als de mogelijkheid zich voordoet? Twee andere renners om in de gaten te houden zijn Alejandro Valverde, een van de speerpunten van Movistar, en Israel Start-Up Nation-kopman Michael Woods.

Valverde mag dan inmiddels 41 jaar zijn, hij heeft nog maar weinig hoeven inboeten aan explosiviteit. In de voorbije editie van het Critérium du Dauphiné won hij nog met de nodige panache een sprint bergop van mannen als Tao Geoghegan Hart en Wilco Kelderman. Ook Woods kan terugvallen op een snedige sprint bergop, maar zal wel eerder moeten vertrekken om ook écht kans te maken op winst. De Canadees is echter niet bang om van ver te gaan en dat maakt hem een zeer gevaarlijke klant.

Onze laatste ster gaat naar een Bask in Kazachse dienst. Alex Aranburu timmert de laatste jaren flink aan de weg als puncheur en is bezig aan een uitstekend seizoen voor Astana-Premier Tech. De 25-jarige Aranburu wist al elf keer naar een top-10-klassering te fietsen, bijna altijd na een explosieve finale of een sprint bergop. Op het Spaans kampioenschap werd hij nog verrassend gevloerd door zijn ploegmaat Omar Fraile, ook een gevaarlijke klant voor zaterdag, en dus zal Aranburu uit zijn op sportieve revanche.

Er zijn nog meer renners die stiekem zullen dromen van de eerste gele trui. Denk aan Michael Matthews, de sprinttroef van Team BikeExchange. De Australiër is op een dergelijke aankomst altijd een vaste waarde in de top-10 of top-5, maar winnen blijkt toch o zo moeilijk voor Matthews. Cofidis hoopt dan weer op een sportieve uitschieter met Christophe Laporte. De Fransman moet als sterke sprinter in staat zijn om te overleven, maar Laporte heeft nog nooit gezegevierd op het allerhoogste niveau. Met andere woorden: geen garantie voor succes.

Cofidis kan met Jesús Herrada en Guillaume Martin nog twee renners uitspelen in de finale, terwijl Team BikeExchange ook kan terugvallen op Luka Mezgec. Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Edward Theuns zijn de drie musketiers van Trek-Segafredo. Matej Mohorič en Dylan Teuns kunnen, in de schaduw van Colbrelli, wellicht verrassen namens Bahrain Victorious. En wat mogen we verwachten van Iván García (Movistar), Marc Hirschi (UAE Emirates) en Alexey Lutsenko in dienst van Astana-Premier Tech?

Verder is het uitkijken naar ‘het koningskoppel’ van AG2R Citroën Benoît Cosnefroy en Greg Van Avermaet, Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step), Sergio Higuita en Magnus Cort (EF Education-Nippo), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Søren Kragh Andersen (Team DSM), Anthony Turgis (TotalEnergies), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Bryan Coquard (B&B Hotels) en Tosh Van der Sande namens Lotto Soudal. Klassementsmannen als Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas, Richard Carapaz en Rigoberto Urán kunnen ook ver komen.

Voor de meer pure sprinters als Caleb Ewan, Arnaud Démare en Nacer Bouhanni is de aankomst van zaterdag naar alle waarschijnlijkheid te zwaar, al heeft Ewan in het verleden verrassende stoten uitgehaald.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert, Sonny Colbrelli

** Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Primož Roglič

* Tadej Pogačar, Alejandro Valverde, Michael Woods, Alex Aranburu

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In startplaats Brest is het zaterdag zeker geen zomers weer. Het is met een gemiddelde temperatuur van rond de twaalf graden zelfs wat frisjes. Onderweg naar Landerneau kan er af en toe een buitje vallen en dus is het geen gek idee om wat regenvestjes bij de hand te houden. Gelukkig voor de renners breekt de zon ook af en toe door en is het overwegend droog. De wind waait matig tot zwak.

De openingsetappe van de 108ste Tour de France is zaterdag van bij de start live te volgen via NPO1, Sporza (op Eén en Canvas) en Eurosport 1. De wedstrijd is ook te zien via de online kanalen van Eurosport en GCN. WielerFlits komt natuurlijk ook dit jaar weer met een eigen liveblog.