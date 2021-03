Van der Poel hoopt op lange finale in Dwars door Vlaanderen: “Vind ik alleen maar leuk”

Mathieu van der Poel meldde zich met witte koersbroek aan de start van Dwars door Vlaanderen. Hij heeft zijn in de WorldTour-wedstrijd die wordt beschouwd als de laatste test voor de Ronde van Vlaanderen: “Ik zou wel met een goed gevoel naar huis willen gaan, maar het is niet dat ik wakker zal liggen van een minder resultaat.”

Van der Poel geeft voor de start te kennen dat hij zin heeft om te koersen: “Dit is een van de wedstrijden die ik graag doe. Het is niet te lang, de koers is vaak heel open met een lange finale. Dat vind ik wel leuk. Normaal zal er volle bak gekoerst worden. Bij iets kortere wedstrijden zijn er altijd meer renners geneigd om te koersen. Ik denk dat dat vandaag opnieuw het geval zal zijn.”

De veelvraat van Alpecin-Fenix denkt dat er zomaar een nieuw duel tussen hem en Julian Alaphilippe zou kunnen komen. “Dat kan zeker het geval zijn, al ligt dit ligt wel een beetje aan het koersverloop. Ik denk dat het lastig genoeg is om echt koers te maken.” Van der Poel zegt alvast dat hij hoopt op een wedstrijd die vroeg openbreekt. “Ik vind het alleen maar leuk als er van ver gekoerst wordt.”

Dwars door Vlaanderen is vooral een wedstrijd die kan worden aangegrepen om nog een laatste keer de puntjes op de i te zetten richting de Ronde van Vlaanderen. “Ik zie dit niet per se als examen voor de Ronde”, zegt de regerend wereldkampioen veldrijden. “Ik zou wel met een goed gevoel naar huis willen gaan, maar het is niet dat ik wakker zal liggen van een minder resultaat.”