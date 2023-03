Van der Poel hoopt mee te doen: “Al zal het wel kantje boord worden”

Woensdag rolde hij met een knappe lead-out nog de rode loper uit voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen, maar vandaag krijgt Mathieu van der Poel misschien zelf wel de kans om te scoren in Tirreno-Adriatico. De rit eindigt namelijk op een beklimming van goed drie kilometer aan 7%. “Het zal wel kantje boord worden”, vertelde hij voor de start aan Sporza.

De vierde etappe van Tirreno-Adriatico zal niet in een massasprint eindigen. Daarvoor staan er te veel hoogtemeters op het programma en is de finale veel te lastig. Er staan in de finale drie ronden van 17,1 kilometer op het menu, met telkens de klim naar Tortoreto (3,1 km aan 7%, max. 12%) als scherprechter.

Is het een rit voor Mathieu van der Poel? “Het ligt eraan hoe er onderweg en op de slotklim gekoerst zal worden. De laatste klim is sowieso lastig. Het zal kantje boord worden. Het is een aankomst die wel perfect aansluit bij een Julian Alaphilippe”, aldus MVDP.

In de laatste pakweg vijftig kilometer krijgen de renners vier keer de klim naar Tortoreto voor de wielen geschoven. De eerste klim naar de streep is 4,4 kilometer lang aan 4,5%, met een uitschieter van 19%. Vervolgens staan er nog drie passages over de steilere variant van de Tortoreto-klim (3,1 km aan 7%) op het menu.