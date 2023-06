Mathieu van der Poel had dubbele pech in het Hageland: “Jammer, maar hoort erbij”

Het zat Mathieu van der Poel niet mee in Dwars door het Hageland. De kopman van Alpecin-Deceuninck zat in de finale mee met de beslissende kopgroep, maar reed op twintig kilometer van het einde lek. “Ik kreeg een achterwiel van de neutrale motor, maar dat bolde niet goed en de band stond te hard voor de gravelstroken”, vertelde hij na afloop aan Het Laatste Nieuws.

Om die reden wisselde Van der Poel van fiets, maar zijn nieuwe exemplaar had ook een probleem. “Ik zette mijn fietscomputer erop, maar die viel er dan weer af. Dan ben ik nog maar eens van fiets gewisseld”, aldus MVDP, die in totaal dus op drie fietsen reed. Ploegleider Christoph Roodhooft: “Hij heeft alle fietsen gebruikt die we bij hadden. Uitzonderlijk voor hem, want hij wisselt bijna nooit van fiets. Achteraf gezien was de laatste fietswissel er te veel aan.”

Van der Poel wist dat het gedaan was, toen hij voor de tweede keer van fiets wisselde. Toch spreekt Roodhooft van een goede dag. “Het was ook moeilijk koersen in dit peloton, waar wij het gewicht moesten dragen. Zeker wanneer je zelf net van hoogte komt en nog niet 100 procent bent. Op zich was het een goede dag.”

“Wat komt, is het belangrijkst”

De Nederlander is bovendien vooral bezig met latere doelen. “Wat komt, is het belangrijkst”, aldus Van der Poel. “Ik voelde me best oké, ondanks de warmte en het feit dat het mijn eerste wedstrijd sinds een poosje was – ik heb goed gewerkt. Het is jammer dat je veel afziet om in de finale te geraken en dan pech kent, maar dat hoort erbij. ‘t Is wel jammer, want dit is een leuke wedstrijd.”

Vanaf volgende week woensdag is Van der Poel te zien in de Baloise Belgium Tour. “Als ik goed ben, moet ik daar kunnen meedoen voor het algemeen klassement. Een zege zou leuk zijn, maar hoeft niet per se.” Het grote doel is immers de Tour de France. “Vorig jaar was ik er mezelf niet, dat heeft iedereen gezien. Nu voel ik me heel goed en heb ik een goede voorbereiding achter de rug. Ik kijk er echt naar uit.”

