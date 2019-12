Van der Poel en Worst sluiten 2019 af als leiders UCI-ranking dinsdag 31 december 2019 om 09:06

In de laatste UCI World Ranking veldrijden zijn er nog flink wat verschuivingen in de top van het klassement te bespeuren. Vooral in de mannenranking zijn er heel wat veranderingen. Zo is Wout van Aert zijn plek in de top tien kwijtgeraakt, heeft Mathieu van der Poel de leidende positie weer overgenomen van Toon Aerts en staat er een Spanjaard bij de eerste tien.

Van Aert maakte in Loenhout zijn langverwachte rentree en dat deed hij bepaald niet onverdienstelijk. In de UCI-ranking, een klassement waarin de resultaten van een jaar meetellen, zakte hij echter zes plaatsen. Hij staat nu op de vijftiende plek, met 899 punten. De top tien blijft vooral een Belgisch-Nederlands feestje, maar ondanks dat de Duitser Marcel Meisen zijn tiende plek is kwijtgeraakt zijn staan er niet enkel renners uit de lange landen bij de eerste tien. Dat danken we aan Felipe Orts, die de top tien is binnengeslopen.

Toon Aerts en Mathieu van der Poel spelen al tijden haasje-over in de ranglijst. Nu is de beurt weer aan Mathieu van der Poel om aan de leiding te staan. Een verrassing is dat niet, aangezien Aerts al voor enkele wedstrijden moest passen na zijn harde valpartij in de wereldbeker van Namen. Aerts hoopt op 5 januari in Brussel zijn rentree te maken, waardoor het gat met MvdP in de tussentijd nog wat groter kan worden.

UCI World Ranking mannen op 31 december 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) – 2400

2. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) – 2309 punten

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 1791

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 1691

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 1606

6. Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) – 1569

7. Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions) – 1512

8. Corné van Kessel (Telenet Baloise Lions) – 1212

9. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads) – 1203

10. Felipe Orts (Teika-GSPort-BH) – 1109

15. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 1439

Bij de vrouwen zitten de eerste twee zeer dicht bij elkaar. Annemarie Worst staat op een eerste plaats, maar Ceylin del Carmen Alvarado hijgt in haar nek. Het verschil vorige week was slechts twee punten, nu zijn het er twaalf. Maar Worst zal moeten blijven scoren wil Alvarado haar niet passeren. Ook bij de vrouwen zijn nog wijzigingen te bespeuren. Zo is Marianne Vos van plek negen naar plek elf teruggevallen, terwijl Katerina Nash en Katie Compton allebei twee plaatsjes opschuiven. De nog altijd voorlopig geschorste Denise Betsema zakte naar plek negen.

UCI World Ranking vrouwen op 31 december 2019

1. Annemarie Worst (777) – 1899 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) – 1887

3. Sanne Cant (IKO-Crelan) – 1605

4. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) – 1520

5. Maghalie Rochette – 1306

6. Yara Kastelijn (777) – 1208

7. Inge van der Heijden (CCC-Liv) – 1184

8. Katie Compton – 1091

9. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 1060

10. Katerina Nash – 1058