Toon Aerts hoopt op comeback in Brussel zondag 29 december 2019 om 13:50

Belgisch kampioen Toon Aerts hoopt volgende week zondag de competitie te hervatten in Brussel. Ondertussen probeert hij zo goed mogelijk te herstellen van zijn meervoudige ribbreuk. “Ik kijk met pijn toen vanuit de zetel.”

De diagnose na zijn val in Namen was hard. Maar ondanks zijn gebroken ribben nam Toon Aerts een paar dagen later toch nog de start in Heusden-Zolder, waar hij zijn leidersplaats in de Wereldbeker met succes verdedigde. Maar de pijn bleek immens. Vrijdag paste de Belgische kampioen voor Loenhout, ook vandaag in Diegem is hij er niet bij.

“De DVV Trofee in Brussel wordt wellicht zijn eerste cross”, vertelt ploegmanager Sven Nys ons. “Er is gewoon geen andere keuze. Elke keer die pijn moeten trotseren, is ook niet aangenaam. Toon moet nu eerst herstellen en dan focussen op de kampioenschappen en de Wereldbeker.”

Aerts kijkt ondertussen toe vanuit de zetel. “Dit is echt zuur, want de conditie was de laatste weken echt goed. Maar elke dag dat ik nu zou koersen, is een dag zonder herstel. Ik moet de breuk nu eerst de tijd geven om te genezen. Ik hoop dat ik er in Brussel (5 januari) opnieuw bij ben.”

Zo wordt Laurens Sweeck virtueel leider in de Superprestige. Sweeck verdedigt in Diegem een voorsprong van vier punten op Quinten Hermans. Eli Iserbyt telt vijf punten achterstand.