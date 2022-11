Van der Poel en Pidcock kruisen de degens in Wereldbeker Val di Sole

De wereldbekermanche in Val di Sole (zaterdag 17 december) kan niet alleen uitpakken met de aanwezigheid van Mathieu van der Poel. De regerende wereldkampioen in het veld, Tom Pidcock, is eveneens van de partij. De Brit zal het in Italië dus opnemen tegen Van der Poel.

Mathieu van der Poel maakte maandag zijn programma met veldritten voor deze winter 2022-2023 bekend. De 27-jarige Nederlandse alleskunner van Alpecin-Deceuninck maakt komende zondag zijn comeback tijdens de Wereldbeker in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. In totaal komt hij in veertien keer in actie, mogelijk komt daar eind januari nog een cross bij in aanloop naar het WK veldrijden in Hoogerheide.

Over het programma van Tom Pidcock is momenteel nog wat onduidelijkheid, maar zeker is wel dat hij over goed vier weken zal deelnemen aan de wereldbekercross in Val di Sole. Het zal overigens niet de eerste krachtmeting worden tussen Van der Poel en Pidcock, aangezien de twee kemphanen eerder al de degens kruisen in de Wereldbeker van Hulst (zondag 27 november) en de Superprestige van Diegem (maandag 28 november).

Van der Poel kijkt uit naar sneeuwcross: “Moet me wel liggen”

Van der Poel kan niet wachten om in actie te komen in Val di Sole, zeker omdat hij er vorig jaar niet bij was. “De race bracht me vorig jaar als tv-kijker echt in vervoering. Ik denk dat crossen in de sneeuw me wel moet liggen”, laat Van der Poel weten in een persbericht van de organisatie. “Zodra ik zag dat het planningstechnisch mogelijk was, heb ik niet geaarzeld om de Wereldbeker toe te voegen aan mijn kalender. Ik heb namelijk goede herinneringen aan Val di Sole.”

“Ik won er in 2019 namelijk een wereldbekermanche in het mountainbiken en stond een jaar daarvoor al eens op het podium. Ik ben blij dat ik nu ook kan crossen in Val di Sole. Vorig jaar zag ik de wedstrijd dus op televisie en ik was helemaal weg van het parcours. Het is lang geleden dat ik nog eens in de sneeuw heb gekoerst, maar het moet me in principe wel liggen. Ik kijk er écht naar uit.” De derde veldritkanjer en winnaar van vorig jaar, Wout van Aert, is er dit keer niet bij.