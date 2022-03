Van der Poel en Philipsen voeren Alpecin-Fenix aan in Dwars door Vlaanderen

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen naar buiten gebracht. De Belgische formatie kan in de midweekse klassieker rekenen op onder meer Mathieu van der Poel, die zich in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali heeft klaargestoomd voor de aankomende klassiekers, en Jasper Philipsen.

Van der Poel kan woensdag voor de tweede keer zijn naam op de erelijst van Dwars door Vlaanderen zetten. In 2019 was hij al eens de beste in de Vlaamse klassieker. Van der Poel wist toen in zijn Nederlandse kampioenstrui in een sprint met vijf af te rekenen met Anthony Turgis, Bob Jungels, Lukas Pöstlberger en Tiesj Benoot. Voor Van der Poel is Dwars door Vlaanderen een laatste testcase richting de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag.

Alpecin-Fenix kan met Van der Poel gokken op een zware koers, maar heeft ook nog Jasper Philipsen achter de hand mocht het een sprint worden met een omvangrijke groep, al is Van der Poel natuurlijk ook niet traag. Philipsen begon zijn seizoen met twee overwinningen in de UAE Tour, maar werd vervolgens ziek in Parijs-Nice. De rappe renner is inmiddels weer hersteld en eindigde zondag als 21ste in Gent-Wevelgem.

Tim Merlier, vorig jaar derde in Dwars door Vlaanderen, is er woensdag niet bij in Waregem. Dries De Bondt, Tobias Bayer, Michael Gogl, Gianni Vermeersch en Julien Vermote maken wel deel uit van de selectie.