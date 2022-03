Geen Tim Merlier in Dwars door Vlaanderen

Tim Merlier zal er woensdag niet bij zijn in Dwars door Vlaanderen. Alpecin-Fenix kiest in de semiklassieker voor Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen als kopmannen. Merlier sprintte een jaar geleden nog naar een derde plaats in Waregem.

Dylan van Baarle won een jaar geleden Dwars door Vlaanderen na een lange solo. Een half minuutje later won Christophe Laporte de sprint voor de tweede plaats voor Tim Merlier en Yves Lampaert. Een scenario dat zich voor de Oost-Vlaamse sprinter dit jaar niet zal herhalen.

“Dwars door Vlaanderen staat op dit moment inderdaad niet op mijn programma”, vertelt Merlier bij de start van Gent-Wevelgem aan WielerFlits. “Dat is wat jammer, want ik rijd deze wedstrijd graag en de aankomst is uiteraard niet zo ver van Wortegem-Petegem, waar ik woon. Maar de ploeg heeft – in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen – uiteraard een plan met Mathieu en Jasper.”

Merlier rijdt dit voorjaar wel nog de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Nadien volgt een korte rustpauze en begint zijn voorbereiding richting de Ronde van Italië.

Wedstrijdprogramma