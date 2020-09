Van der Poel en Merlier voeren Alpecin-Fenix aan in Tirreno-Adriatico vrijdag 4 september 2020 om 13:55

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie op papier voor Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel mag zich uitleven in de lastige ritten, Tim Merlier zal worden uitgespeeld in de etappes die eindigen in een sprint.

Voor Van der Poel is Tirreno-Adriatico niet de eerste Italiaanse wedstrijd van het seizoen. Hij reed na de coronabreak al Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-San Remo, de Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije. De 25-jarige renner zal de komende week ongetwijfeld willen scoren in het rood-wit-blauw.

Merlier liet na zijn zege in de Brussels Cycling Classic weten met ambitie naar Italië te trekken voor Tirreno-Adriatico. De Belgische kampioen hoopt een rit te winnen en zal in de sprints kunnen rekenen op Jonas Rickaert. Die laatste moet als sprintaantrekker Merlier naar één of meerdere zeges piloteren.

De selectie bestaat verder nog uit Dries De Bondt, Kristian Sbaragli, Otto Vergaerde en klimmer Louis Vervaeke.

Selectie Alpecin-Fenix voor Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Dries De Bondt

Tim Merlier

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Otto Vergaerde

Louis Vervaeke