Van der Poel en Alpecin-Deceuninck gebruiken sinds dit seizoen eigen voedingsapp

Alpecin-Deceuninck heeft nu ook een eigen voedingsapp. De app bundelt onder meer voedingsadviezen en trainingsdata met elkaar en weet precies wanneer renners wat moeten eten. “De app kan bijvoorbeeld vlak na een koers een pushmelding sturen om een proteïneshake in te nemen”, legt performance coach Kristof De Kegel uit.

“Na een inspanning heb je bepaalde golden hours om voeding in te nemen. Dat zijn momenten die je niet mag missen. Renners willen na een koers het liefst aan zo weinig mogelijk denken, maar elk gemist uur is een weggegooide kans. Een app met pushmeldingen kan daarin enorm helpen.”

De app is niet bedoeld om af te vallen, geeft De Kegel aan bij Het Nieuwsblad. “Eerder om gemoedsrust te geven rond voeding. De keuzestress is vaak enorm. Op stage zien we renners echt twijfelen bij het buffet: nog een schep erbij of toch niet? Dat soort problemen willen we wegnemen.”

Ook Van der Poel gaat app gebruiken

Ook Mathieu van der Poel gaat de app gebruiken. Volgens De Kegel is MVDP al een aantal jaar bewust met voeding, maar worstelt hij soms nog met dit vraag wanneer hij welk eten tot zich moet nemen. “Drie jaar geleden wierp hij de vraag al op: hoe kan ik dat luikje optimaal invullen? Deze app is eigenlijk het resultaat van die vraag, die overigens bij veel renners leefde.”