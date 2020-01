Van der Poel, Brand en Kastelijn terug in WB-selectie voor Hoogerheide maandag 20 januari 2020 om 13:09

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker veldrijden in Hoogerheide. In vergelijking met de wereldbekerronde in Nommay keren Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Yara Kastelijn terug.

In deze laatste Wereldbeker in Hoogerheide wordt het normaal gesproken een spannende strijd tussen Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst wie de Wereldbeker gaat winnen, zegt bondscoach Gerben de Knegt. “Verder is Mathieu van der Poel weer terug van zijn trainingskamp. Het is even afwachten hoe hij zijn stage verteerd heeft. De winst van belofterenner Ryan Kamp gisteren in Nommay belooft veel goeds voor Hoogerheide en het WK.”

Bij de elite-mannen keert Mathieu van der Poel terug in de acht renners tellende selectie, waaruit Gosse van der Meer is weggevallen. Bij de elite-vrouwen zijn Lucinda Brand en Europees kampioene Yara Kastelijn er weer bij, net als Puck Pieterse, Fem van Empel en Isa Nomden. Senne Knaven en Ilse Pluimers, die wel in actie kwamen in Nommay, zijn ditmaal niet van de partij.

De Wereldbeker van Hoogerheide wordt gehouden op zondag 26 januari.

Elite-mannen

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. Corné van Kessel

4. Joris Nieuwenhuis

5. David van der Poel

6. Stan Godrie

7. Sieben Wouters

8. Maik van der Heijden

Elite-vrouwen

1. Annemarie Worst

2. Ceylin del Carmen Alvarado

3. Lucinda Brand

4. Yara Kastelijn

5. Inge van der Heijden

6. Manon Bakker

7. Maud Kaptheijns

8. Shirin van Anrooij

9. Geerte Hoeke

10. Puck Pieterse

11. Aniek van Alphen

12. Fem van Empel

13. Isa Nomden

U23-mannen

1. Ryan Kamp

2. Tim van Dijke

3. Pim Ronhaar

4. Kyle Agterberg

5. Mees Hendrikx

6. Bart Artz

B-selectie*

1. Luke Verburg

2. Noah Vreeswijk

3. Jens Dekker

Selectie Junior-mannen

1. Tibor del Grosso

2. Hugo Kars

3. Danny van Lierop

4. Lucas Janssen

5. Bailey Groenendaal

6. Twan van der Drift

B-selectie*

1. Joost Brinkman

2. Levi van Hoften

* organiserende landen of bonden mogen in de jeugdcategorieën een tweede team inschrijven