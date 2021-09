Van der Hoorn lacht met Van der Poel: “Ben graag op het WK als hij iemand nodig heeft”

Taco van der Hoorn nam het vandaag in de finale van de Antwerp Port Epic op tegen Mathieu van der Poel, maar later deze maand zijn de twee mogelijk ploeggenoten op het WK wielrennen in Vlaanderen. In de interviewtent lachten beiden er wat om. “Ik hoop dat ik erbij ben”, zei Van der Hoorn.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Van der Poel is de beoogde kopman van de Nederlandse ploeg op het wereldkampioenschap, al is hij nog niet helemaal zeker daarover vanwege rugproblemen. In de Antwerp Port Epic was daar echter weinig van te zien, merkte ook Van der Hoorn. Zelf hoopt de hardrijder van Intermarché-Wanty-Gobert op een plek in de WK-selectie. “Ik weet niet of hij nog iemand nodig heeft”, zei hij terwijl Van der Poel instemmend knikte. “Want dan ben ik er graag bij.”

Van der Hoorn wist dat het moeilijk ging worden om ‘MVDP’ te verslaan in Antwerpen. “Ik had daarvoor nog hoop dat hij niet zo goed was, maar dat viel tegen. Het ging even hard toen hij aanviel, maar ik kon hem volgen. Wat ga je verder doen? Het was een lastig verhaal. Ik zat een beetje in de tang, want Merlier zat er ook nog achter. En die explosiviteit mis ik gewoon. Mijn benen waren best goed, ik zat niet kapot, maar hij is gewoon sneller”, vertelt hij.

Op 1,6 kilometer van de finish probeerde Van der Hoorn nog een aanval te plaatsen, tegen beter weten in. “Ik moest iets proberen”, lacht hij. “Maar hij zat goed op te letten. Ik zat vast. Ik had ook kunnen stoppen met rijden, maar dat had niet veel uitgemaakt. Hij was gewoon beter in de finale, en sneller.”