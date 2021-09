Mathieu van der Poel ‘opgelucht’ na zege in Antwerpen: “Rug hinderde mij niet”

Mathieu van der Poel is opgelucht over de situatie van zijn rug na de Antwerp Port Epic. De kopman van Alpecin-Fenix wilde zijn sluimerende blessure er testen met oog op het WK wielrennen en Parijs-Roubaix. “Het viel eigenijk goed mee. Aan het einde, vol in de koers kreeg ik terug wat last, maar dat hinderde mij niet. Daar ben ik opgelucht door”, reageert hij.

“Het is heel leuk om te winnen”, vertelt Van der Poel meteen na de aankomst. “Maar het gesukkel is niet helemaal weg. De voorbije maanden waren belangrijke doelen voor mij en die heb ik gemist, maar toch ben ik wel heel blij om dit nu te kunnen.”

Hij wil niet meteen zeggen of hij zeker het WK en Parijs-Roubaix gaat rijden na deze toch wel geslaagde test in Antwerpen. “Het is een beetje afwachten hoe ik ga reageren de komende dagen. Deze zege is al heel leuk, maar het WK en Roubaix zijn andere koersen”, aldus MVDP, die verwacht snel een knoop door te hakken. “Dat zal komende week zijn, denk ik. We zullen zien. Eerst ga ik genieten van deze overwinning.”

De Antwerp Port Epic was een belangrijke koers voor Van der Poel, zegt hij. “Deze koers wilde ik lang rijden, want het is dicht bij huis en op stroken die mij liggen. Daar ben ik blij mee”, zegt hij. Op 25 kilometer van de finish plaatste hij een aanval die alleen Taco van der Hoorn kon volgen. “Dat was het lastigste deel van de koers. Ik had het geluk dat Taco meereed tot de laatste kilometer. Respect voor hoe hij gekoerst heeft.” Uiteindelijk versloeg Van der Poel zijn landgenoot in de sprint.