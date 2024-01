zondag 7 januari 2024 om 14:32

Puck Pieterse wint Wereldbeker Zonhoven, pijnlijke crash Lucinda Brand smet op de cross

Puck Pieterse heeft in de Wereldbeker Zonhoven haar vierde veldrit op rij gewonnen. De Nederlandse kampioene van Fenix-Deceuninck kende een slechte start door een lekke band, maar nam halverwege de wedstrijd de kop over van Lucinda Brand, die hard ten val kwam en moest opgeven. Pieterse soleerde vervolgens naar de zege, voor Inge van der Heijden en Zoe Bäckstedt.

Bij afwezigheid van onder meer Fem van Empel (trainingskamp) en Ceylin del Carmen Alvarado (rugblessure) waren alle ogen in een waterkoud Zonhoven gericht op Puck Pieterse en Lucinda Brand. De topstart was niet geheel verrassend voor Marie Schreiber, maar de Luxemburgse verloor daarna snel terrein. Brand nam vervolgens het initiatief in handen, terwijl Pieterse in de achtervolging moest.

De Nederlandse kampioene moest al snel de materiaalpost in vanwege een lekke band, waardoor ze flink wat posities verloor. Pieterse herpakte zich snel en vond de aansluiting bij Zoe Bäckstedt – gisteren nog winnares in Gullegem – en Inge van der Heijden, die ongeveer 20 seconden achter Brand reden.

In de derde ronde (van de zes) weekte Pieterse zich los bij Bäckstedt, waardoor het een vrouw-tegen-vrouwgevecht werd in het frisse Zonhoven. De spanning was snel weg toen Brand hard onderuit schoof op een passage door het bos. Ze viel hard op haar gezicht en blesseerde haar neus, waardoor ze uit de wedstrijd moest stappen. Pieterse nam op die manier de kop over, maar had moeite om echt afstand te nemen van Van der Heijden en Bäckstedt.

Twee rondes voor het einde was het gat tussen Pieterse en Van der Heijden ongeveer 15 seconden en dat bleef lang zo. Bij het ingaan van de slotronde was de voorsprong van de Nederlands kampioene wel iets opgelopen naar 20 seconden. Het verzet van Van der Heijden was toen wel gebroken, waardoor Pieterse ongehinderd naar de zege kon rijden.

Alleen Van der Heijden en Bäckstedt eindigden binnen de minuut van de winnares. Daarachter maakten Annemarie Worst en Kristyna Zemanova de top-5 compleet.

Wereldbeker veldrijden Zonhoven 2024

Uitslag vrouwen

1. Puck Pieterse in 51m39s

2. Inge van der Heijden op 24s

3. Zoe Bäckstedt op 41s

4. Annemarie Worst op 1m19s

5. Kristyna Zemanova op 1m24s

6. Laura Verdonschot op 1m29s

7. Leonie Bentveld op 2m15s

8. Kata Blanka Vas op 2m37s

9. Sanne Cant op 2m49s

10. Lauren Molengraaf op 2m58s