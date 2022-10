Van der Haar uit ongenoegen over parcours Maasmechelen: “Geen wereldbekerparcours”

Lars van der Haar zal met de nodige frustraties terugkijken op het afgelopen weekend. Gisteren zag hij de kans op de overwinning in Ruddervoorde al door zijn vingers glippen door een lekke band, en ook vandaag raakte hij hierdoor op achterstand. Zijn tweede plek in Maasmechelen zal dan ook als een schrale troost voelen voor de Nederlander, die zijn pech deels aan het parcours wijtte.

“Het parcours was echt gevaarlijk. Er lagen heel veel stenen op de ondergrond. Dit is gewoon geen Wereldbekerparcours. Als het had geregend zou het net als Bieles zijn geweest”, aldus de Europees kampioen, verwijzend naar het WK veldrijden van 2017 waar stenen op de grond in combinatie met regen zorgde voor een veelvoud aan lekke banden.

Ondanks zijn pech wist Van der Haar zich toch terug te vechten naar de kop van de koers. “Door die lekke band was Sweeck al weg voordat ik kon reageren. Het is heel moeilijk inhalen op dit parcours. Ik heb nog geprobeerd om het gat te dichten maar uiteindelijk heb ik gewacht op Iserbyt. Sweeck was vandaag veruit de sterkste”, zei hij.

Na zijn onfortuinlijke weekend kijkt de 31-jarige renner vooruit naar aankomende dinsdag. “De Koppenbergcross ligt mij goed als explosieve renner. Ik hoop dat ik daar volgende week kan winnen”, besluit de Amersfoorter, die vorig jaar derde werd op de Koppenberg.