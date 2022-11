Van der Haar tweede in Niel: “Jammer dat ik niet win, maar de strijd was heel mooi”

Video

Lars van der Haar moest in de Superprestige Niel genoegen nemen met een tweede plaats. Hij streed tot diep in de slotronde een duel uit met Laurens Sweeck, maar uiteindelijk ging de Belg er met de zege vandoor. “Het was een mooie strijd”, zei Van der Haar na afloop tegen WielerFlits.

“Laurens is altijd een gevaarlijke klant in de laatste ronde”, aldus de Nederlander, die een gaatje moest laten in de laatste zandstrook. “Ik heb het gespeeld zoals ik denk dat ik het moest spelen, maar uiteindelijk reed hij net driekwart te ver in het zand. Ik liet expres een gaatje. Als je echt recht in het wiel het zand in rijdt, lukt het sowieso niet. Dat is een risico, maar het was voor mij de enige kans voor mij om de zandbak goed door te komen. Ik ga ‘m toch net met een tandje te klein in, ik begin al te happen met het voorwiel. Het was te hopen dat hij van de fiets af moest, maar dat deed hij te laat.”

Schouder uit de kom

Van der Haar oogde sterk, maar hij had toch wel wat probleempjes voor en tijdens de race. Voor de start schoot zijn schouder en tijdens de wedstrijd gebeurde hetzelfde nog eens. De Nederlander kon het euvel tijdens de koers echter zelf herstellen. “Dat is mogelijk omdat hij er niet voor honderd procent uitgaat, het is eigenlijk voor de helft. Daar heb ik weleens last van, zeker als ik vermoeid ben. En de laatste twee weken waren gewoon heel zwaar.”

“Je zit hier met die diepe drek. Net als je dan je fiets schoudert, zet je ook nog een hele diepe stap. Dan gaat mijn schouder naar voren, dan is het voor mij moeilijk tegen te houden. Twee rondes voor het einde gebeurde het weer. Maar met een paar wapperbewegingen kreeg ik hem er gelukkig weer in”, vertelt Van der Haar, die wel een goed gevoel aan de wedstrijd overhield. “Het was gewoon een mooie strijd. Ik heb er gewoon van genoten. Het was een supermooie wedstrijd, een supermooi publiek. Jammer dat ik niet win, uiteraard wil je dat, maar de strijd was heel mooi.”