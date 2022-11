Van der Haar over Sweeck: “Ik dacht: nondeju, maak nou eens een foutje!”

Lars van der Haar pakte zaterdag zijn vierde tweede plaats op een rij. In de Superprestige Merksplas ging de zege naar Laurens Sweeck, die in de eerste ronde al een gat sloeg. “Ik heb het laten liggen in die openingsronde”, blikt Van der Haar terug in het flashinterview na afloop.

“Ik kwam in het gedrang en kwam vast te zitten achter Corné (van Kessel, red.)”, legt Van der Haar uit. “Het gat werd te groot voordat ik op kon schuiven. Aan de andere kant moet je ook zeggen dat Laurens wel heel knap een gaatje van twaalf tot vijftien seconden vasthoudt. Ik dacht echt: nondeju, kom op hé, maak nou eens een foutje zodat ik erbij kan komen! (lacht) Maar hij bleef soepel en perfect rijden. Ik probeerde het tempo zo hoog mogelijk te houden, maar hij maakte geen fouten.”

Op welk punt in de openingsronde ging het mis? “Ik werd verschalkt bij het loopstukje. Ik weet niet of ik echt iets fout deed, maar er kwamen een paar overheen en ik kon daar niet snel genoeg terug voorbij. Zij kwamen die klimmetjes in het bos niet op. Voordat ik het wist, was er al een gat van vijftien of twintig seconden. Dat was precies het gat dat ik niet meer dicht kreeg.”

Van der Haar heeft geen slechte gevoelens over zijn tweede plaats, vertelt hij. “Ik kan er wel goed mee leven eigenlijk, ik heb er keihard voor gevochten. Ik kwam gewoon een hele sterke Sweeck tegen”, is hij eerlijk. Zondag krijgt hij in de Wereldbeker Overijse een nieuwe kans om te zegevieren. “Morgen gaan we er gewoon voor. Ik heb er heel veel zin in. Het is een mooi parcours. Ik ben heel benieuwd naar de veranderingen, maar ik denk wel dat die in mijn voordeel zijn.”