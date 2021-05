Van der Breggen na zege in Durango-Durango: “Maakten fout in eerste deel van de race”

Voor de tweede keer in haar carrière schreef Anna van der Breggen de Baskische eendagskoers Durango-Durango op haar naam. Na een drijfnatte wedstrijd wist ze haar vierde overwinning van het seizoen te pakken door Annemiek van Vleuten te verslaan in de eindsprint. “Ik ben blij dat ik de sprint kon winnen en weer een overwinning kon behalen.”

Voor sommigen leek de overwinning misschien een ABC’tje, maar dat was het allerminst. “Demi Vollering, Niamh Fisher-Black en ik hebben een fout gemaakt door in het eerste deel van de race in de verkeerde groep te zitten”, blikt de wereldkampioene op de site van Team SD Worx terug op de wedstrijd.

“Het is echt vanwege het harde werk van Karol-Ann Canuel en Elena Cecchni, en de Canyon-SRAM-meiden, dat we nog steeds konden vechten voor de overwinning. Ik ben blij dat ik de sprint kon winnen en weer een overwinning kon behalen.”

Van der Breggen is nog niet klaar in Spanje. Van 20 tot en met 23 mei staat er immers ook nog de Vuelta a Burgos op het programma. “Ik kijk erg uit naar Burgos, de volgende WorldTour-race van dit seizoen. Maar eerst hoop ik na al die regenachtige dagen op een aantal zonnige dagen in Spanje.”

Van Vleuten: “Winnen was niet het belangrijkste doel”

Net als in de Grote Prijs van Eibar was Annemiek van Vleuten in de straten van Durango niet opgewassen tegen Van der Breggen. De Movistar-renster kon leven met haar tweede plaats: “Natuurlijk is het altijd wat teleurstellend om tweede te worden als je zo dichtbij de overwinning komt, maar winnen was niet het belangrijkste doel.”

“We hebben het denk ik mooi gespeeld met de ploeg, met Jelena Erić en Alba Teruel die in de ontsnapping zaten. We hebben gekoerst zoals we wilden. Ik kon Anna bergop volgen en ondanks dat ik niet heb kunnen winnen is het gevoel goed. In Burgos gaan we er weer volle bak voor.”