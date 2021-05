Van der Breggen verslaat Van Vleuten na nieuwe clash in Durango-Durango

Anna van der Breggen heeft in het Baskenland de Durango-Durango Emakumeen Saria gewonnen. De wereldkampioene van SD Worx was na een regenachtige koers de beste in een sprint-à-deux tegen haar eeuwige rivaal Annemiek van Vleuten. De derde plaats was voor Cecilie Uttrup Ludwig.

In de heuvelachtige finale brak de koers open. Op de eerste beklimming van de Goiura Gaina wist Cecilie Uttrup Ludwig weg te rijden uit een kopgroep van vier, waartoe ook Elisa Longo Borghini, Pauliena Rooijakkers en Amanda Spratt behoorden. De Deense pakte een voorsprong van een halve minuut en begon solo aan de slotklim.

Dat was opnieuw de Goiura Gaina (5 km aan 5,5%) maar dit keer van een andere, steilere zijde. Op deze klim was het een elitegroep, met daarbij Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, die het gat met Ludwig wist dicht te rijden. Op tien kilometer van de meet was de samensmelting een feit.

Van der Breggen ging op de steilste stroken direct op en over Ludwig, een demarrage die alleen door Van Vleuten gevolgd kon worden. De Europese kampioene had het zichtbaar moeilijk om het tempo van de wereldkampioene te volgen, maar de twee geraakten samen over de top van de klim. Daarna volgden nog acht natte kilometers in dalende lijn richting Durango.

Van Vleuten werd door Van der Breggen de kop op gedrongen in de laatste kilometer, waarna de wereldkampioene het in de oplopende finishstraat afmaakte in de sprint. Uit de achtergond wist Ludwig nog de oversteek te maken naar de twee, maar precies op het moment dat de Deense aansloot, begonnen de Nederlandse toppers te sprinten. Ludwig werd daardoor derde.