Van der Breggen na tweede tijdrittitel: “Het was best wel spannend”

Anna van der Breggen was superblij na het behalen van haar tweede Nederlands kampioenschap tijdrijden. De wereldkampioene van SD Worx wist vooraf niet exact wat ze kon verwachten. “We hebben lang geen tijdritten gehad, dus het was best wel spannend.”

Van der Breggen kwam via een hoogtestage in Tignes naar het NK tijdrijden. Dat belette haar niet om na 29,6 kilometer de snelste tijd op de klok te zetten in Emmen. “Het was best wel technisch en je moest de tijdrit goed indelen. Ik heb mijn tijden niet gezien, maar volgens mij was mijn eerste ronde sneller dan de tweede”, vertelde ze na afloop voor de camera van de NOS.

“Het is gewoon lastig als je het lang niet hebt gedaan. Waar moet je op inzetten, welk wattage? Ik heb het meer op mijn gevoel gedaan omdat het warm was, en ik kwam van hoogte. Dus dan weet je niet echt of je dat wattage kan aanhouden. Dan heb ik sneller dat ik te hard start, en dat was nu ook een beetje”, aldus de 31-jarige renster.

Koersen tot aan de Spelen

Voor Van der Breggen zijn de Olympische Spelen van Tokio komende zomer een groot doel. In de opbouw daarnaartoe doet ze zondag het NK op de weg en vervolgens La Course. “Vanaf daar ga ik door naar de Giro en dan heel snel daarna naar de Spelen.”

In tegenstelling tot Annemiek van Vleuten, die na het NK op de weg op hoogtestage gaat, kiest de kopvrouw van SD Worx er dus voor om te koersen. “Ik denk dat het voor iedereen persoonlijk is. Ik hou er juist van om wel wat te koersen van tevoren. Als ik twee hoogtestages achter elkaar moet doen, denk ik dat ik een mentaal wrak ben. Ik vind het wel lekker om gewoon wat te koersen en dan hoop ik ook dat het goed gaat. Natuurlijk zit er gevaar in, maar voor mij is het beter.”