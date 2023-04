Van der Breggen hoopt met tips Vollering naar zege te loodsen in Waalse Pijl

Demi Vollering gaat na haar zege in de Amstel Gold Race woensdag ook op jacht naar de overwinning in de Waalse Pijl. De Nederlandse hoopt dit te doen met de hulp van Anna van der Breggen. Die laatste is – als ploegleidster van SD Worx en zevenvoudig(!) winnares van de Waalse Pijl – wellicht goed voor enkele cruciale tips.

Wie de Waalse Pijl voor vrouwen zegt, zegt Anna van der Breggen. De inmiddels gestopte Nederlandse was tussen 2015 en 2021 onafgebroken de beste op de Muur van Hoei. Ze heeft dan ook een speciale band met de Ardennenklassieker. “De eerste keer is altijd speciaal, dus dat blijft een van mijn mooiste overwinningen. Maar tegelijk was die favorietenrol soms wel zwaar. Op een gegeven moment kon ik alleen maar verliezen. Dat geeft druk”, klinkt het in een persbericht van SD Worx.

“Af en toe waren er dan ook twijfels: gaat het dit jaar opnieuw lukken? En keer op keer lukte het. Dat gaf altijd een enorme boost voor de rest van het seizoen. Ik heb er nooit een haat-liefde verhouding mee gehad, ook omdat ik er nooit verloren heb. Deze koers was op mijn lijf geschreven. Het is namelijk meer dan de Muur alleen. De opeenvolging van klimmetjes maakt het zwaar. Recupereren tussenin is onmogelijk. Ik kon steeds beter met de druk omgaan. De ervaring leerde me dat ik ook kon winnen wanneer het gevoel in de wedstrijd niet super was.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Waalse Pijl voor vrouwen 2023 – Wie heerst in Hoei?

Een achtste zege zal er dus niet meer komen, maar Van der Breggen kan als ploegleidster van SD Worx topfavoriet Demi Vollering wellicht naar de overwinning stuwen. “Ik vind het moeilijk om te zeggen of Demi kan winnen. Ik denk dat het kan. Het is een combinatie van heel goed je lichaam aanvoelen en de slotbeklimming perfect in te delen zodat je niet instort. Je moet namelijk niet alleen inschatten hoe snel je aan de klim moet beginnen, maar ook of je meegaat wanneer iemand aanvalt.”

Geheim van de smid?

“Het is in feite het ultieme afzien festival. Je zit compleet in de verzuring en je weet dat je ook nog eens moet aanvallen om te kunnen winnen. Dát maakt het zo zwaar om de Waalse Pijl te winnen.” Van der Breggen weet, als koningin van de Muur van Hoei, als geen ander hoe je de koers moet winnen. “Advies komt sowieso beter over wanneer je een wedstrijd een aantal keer gewonnen hebt”, lacht ze. “Wanneer je echt gelooft dat iemand kan winnen en je legt uit hoe dat moet, maakt dat verschil.”

Van der Breggen maakt zich echter niet al te veel illusies. “Wanneer de meiden eenmaal goed gepositioneerd zitten en ze beginnen aan de Muur van Hoei, kan ik niks meer voor ze betekenen. Daar had ik in mijn eerste jaar als ploegleidster moeite mee. Als renster begint het dan, maar vanuit de wagen kun je dan alleen nog aanmoedigen. De renster die conditioneel ijzersterk is, tactisch de juiste beslissingen neemt en de klim fysiek goed indeelt, zal triomferen.”